韓國青春浪漫穿越劇《回到18歲》除了由「凍齡女神」金荷娜與「大叔男神」尹相鉉主演外，李到晛、黃寅燁與厲雲、崔普閔、魏河俊等「當紅小鮮肉」也一起參加演出，個個都是超過180公分大帥哥，堪稱「180型男帥哥俱樂部」，超養眼的陣容，讓觀眾看得目不轉睛。

出道短短3年的黃寅燁因在《女神降臨》飾演痞帥校霸「韓書竣」一角爆紅，受歡迎程度與不輸男主角車銀優，成為近來韓國影視界人的「當紅炸子雞」，也讓他成為前年底才剛與金秀賢約滿離開的Keyeast經紀公司之後所極力栽培的偶像劇男神。還特別安排他與日本經紀公司簽約，即將大舉進攻日本市場，未來聲勢將不可限量。

現年30歲的他，在《回到18歲》中逆齡演出18歲的高中生籃球部隊長，同時也是學校的風雲人物兼惡霸具子成，憤世嫉俗的他因為生長在單親家庭得不到溫暖，竟霸凌欺負鄭多貞（金荷娜飾）與洪大英（尹相鉉飾）所生的寶貝兒子洪詩宇（厲雲飾），所幸洪大英的靈魂回到18歲以高中生樣貌變身為高宇英（李在晛飾）和兒女成為同學，開始出手相救兒子，還一起進入了學校籃球隊，發生了不少趣事。該劇每週一至週五晚間8點在衛視中文台播出。

(中時 )