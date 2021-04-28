Hit Fm聯播網期間限定節目「與劉若英相愛的人啊」，劉若英（奶茶）邀請導演徐譽庭、音樂人陳小霞和施人誠暢聊，徐譽庭在節目中拉著奶茶瘋狂爆料，甚至連當年邀請她演出程又青遭拒絕的往事都提，因為內容太過內幕，劉若英好幾次尖叫說：「妳怎麼把這個也說出來啦！」疫情限制了奶茶與各地好友見面，在「飛行日」單元，劉若英透過網路連線井柏然，因拍攝《後來的我們》緣份，她將井柏然當兒子疼，有趣的是兩人卻在節目中瘋狂逗嘴。

老友相見，逗得奶茶透露多個未公開秘密，徐譽庭在節目中提到，她曾找奶茶拍一部戲，並為奶茶量身打造劇本卻被拒絕。劉若英苦笑說，其實所有知道推戲決定的人，都嘲笑她沒眼光，奶茶卻有自己的道理，她說，雖然擔任該戲編劇的徐譽庭撰寫劇本時，設定女主角是像奶茶這樣的熟女，但讀本後，劉若英覺得女主角應該找比自己更年輕的演員，才忍痛拒絕，後來這部電視劇爆紅，奶茶也開心自己的選擇。

徐譽庭最後公布答案，這部劇是《我可能不會愛你》，女主角「程又青」就是林依晨。剛好劉若英新專輯主打〈各自安好〉的MV女主角找了林依晨，趁這緣份，徐譽庭決定說出這個故事。劉若英認為，每個角色都是石中劍，當適合妳的出現，就會發光，她也因此滿懷開心的看到林依晨因為程又青發光。

奶茶的成長，徐譽庭也看在眼裡，聊起自己的歷程，劉若英提到，無論是在戲劇、音樂、電影等，她在每一個階段遇到不同貴人，從他們身上吸收到養分。劉若英分享，剛拍戲時最困難的就是哭戲，她就是哭不出來，拍了兩、三個小時都沒流半滴淚，最後被導演罵：「會不會演戲？」還在懵懂學習表演的劉若英，竟還回導演說：「我是歌手！」這場戲磨得最後導演無奈喊收工，沒想到一喊收工，劉若英就馬上哭了。導演見狀又開機捕捉畫面，總算完成拍攝。劉若英回憶道，當時覺得自己很丟臉，眼淚不爭氣的掉下來，她也在這些挫折中學習，終於明白如何把感情分享給戲中的角色。

(中時 )