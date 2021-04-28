《玩命關頭》系列從街頭尬車開始一路狂飆走遍世界各地，這個超越友誼的大家庭，帶領著我們經歷各項驚險任務，及難忘的感動回憶，今年適逢20周年、《玩命9》即將上映之際，前8集將連續8天重映，片商更是祭出超狂優惠，只要跟《玩命關頭》一樣滿20歲就能免費看。

《玩命關頭》系列20周年馬拉松放映活動，在台北信義威秀影城、台中TIGER CITY威秀影城、高雄大遠百威秀影城3家電影院，自5月10日到17日共八天，每天一集，除了第6、7集剛好遇到周末，在中午12點播映外，其餘皆在晚間7點。身分證出生年份為民國90年（西元2001年）免費索票，開演前2小時開放排隊，前1小時至戲院現場領票，一張身分證最多可攜帶9位夥伴（不限年齡），需全員到齊才可報到領票入場，票券數量有限發送完為止即不再發送，更多活動詳情請洽「玩命關頭粉絲專頁」。

另外，《玩命關頭9》也確定將在5月19日搶先全球在台上映，這次動作場面橫跨全球，包括蜜雪兒羅卓奎茲、泰瑞斯吉布森、路達克里斯、喬丹娜布魯斯特、娜塔莉艾曼紐、姜成鎬，以及海倫米蘭與莎莉賽隆都將回歸演出。曾經榮獲葛萊美獎肯定的當紅歌手卡蒂B將飾演新角色蕾莎，一個和唐老大過去有關的女子，雷鬼動音樂巨星歐蘇納也有客串。

(中時 )