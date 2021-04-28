由行星實驗室公布的行星觀測衛星拍攝照片繪製的遼寧艦南海航跡圖，在2周內幾乎是繞遍了整個南海。（圖／推特@duandang)

中共航母遼寧艦編隊自4月3日穿過宮古海峽南下西太平洋，經過台灣周邊的巴士海峽進行演訓，轉往海南島、越南及南沙群島周邊海域，再航經菲律賓西部海域抵達巴士海峽，並於26日再次穿越宮古海峽返航，經歷長達24天的南海演訓。在返航過程中還傳出美艦切入遼寧航母編隊內的消息，在大陸引爆網民憤怒。日本防衛省則公佈遼寧編隊消息稱，拍攝到遼寧航母編隊共6艘艦艇航行照，同時首次拍攝中共直-18型直升機。這些由公開的衛星照片快速傳遞的訊息，各國軍方若未能迅速做出反應，將很容易失去解釋訊息的主動權。

在穿越宮古海峽後，首次主動宣佈在台灣周邊進行演訓活動，當時位置大約在台灣東部海域，約於4月9日穿越台灣南方巴士海峽，自此展開在南海的多個地點進行多項演練。按公開的衛星訊息顯示，遼寧艦編隊大約在11日至14日之間停留在海南島東部海域，16至17日在距越南約400公里的西沙群島附近活動，隨後再往南抵達南沙群島海域，於21日、22日在距越南400公里處南沙海域停留，其後往西北航經南沙多個島嶼，經菲律賓西部的南海海域，在25日航經巴士海峽，隔日再穿越宮古海峽返回東海。環繞南海一大圈並數次停留共計2周，也是遼寧艦在南海活動範圍最廣的一次。

遼寧艦經過巴士海峽後循台灣東部外海北返的衛星照片與相關位置(左上)。 （圖／推特@August20190831)

日本防衛省統合幕僚監部於4月26日宣佈，中共海軍遼寧艦編隊的6艘艦艇，自太平洋穿過宮古海峽進入東海，這些艦艇與4月3日經宮古海峽前往西太平洋的航母編隊相同，日方並拍攝了包括遼寧艦在內的所有艦艇。而在27日上午，遼寧艦起飛一架直-18預警直升機，在距大正島領空東北約50公里至100公里間的空域飛行，日方緊急起飛戰鬥機應對，其間並首次拍攝到航母艦載直-18預警直升機。

日本防衛省宣佈，中共海軍遼寧艦編隊的6艘艦艇，26日自太平洋返航，穿過宮古海峽進入東海。（圖／日本防衛省）

遼寧艦27日上午起飛一架直-18預警直升機，日方緊急起飛戰鬥機應對，其間並首次拍攝直-18直升機。（圖／日本防衛省）

行星實驗 (Planet Labs)衛星照片公開資訊顯示，遼寧艦航母編隊在南海活動期間，美軍柏克級導彈驅逐艦如影隨行，最多時有多達3艘艦艇隨行監控，美國海軍還公佈了美艦艦長蹺腳瞭望遼寧艦的照片，藉此壓制共軍氣勢的意圖非常明顯，引起國際媒體的熱烈議論。

從OSINT衛星照片顯示，美軍柏克級驅逐艦從遼寧艦航母編隊左側位置切入，穿插在航母編隊當中，曾趁機接近遼寧號，此舉被大陸網民視為「挑釁」、「驕傲、蠻橫」，再度於網上激起一陣反美情緒。（圖／@duandang)

在遼寧艦近日返航途中的OSINT衛星照片顯示，美軍柏克級驅逐艦從遼寧艦航母編隊左側位置切入，穿插在航母編隊當中，位置大約於位於編隊最後方的901呼倫湖號補給艦之前，美艦的前方是一艘 054A的導彈驅逐艦，再往前就是編隊中心的遼寧艦，遼寧艦兩側則是2艘052D驅逐艦。大陸網路軍事博主的評論稱為，這些衛星圖片影像較為模糊，尚未進一步證實其艦艇標示的正確性，但如果從對抗的角度分析，美艦插入編隊航線之內的舉動頗具挑釁意味，有些網民則批評美軍此舉「驕傲、蠻橫」，還有人認為應該直接開火，但隨後有網民解釋兩軍艦艇相遇有規則可循，不是隨便可以動武。

遼寧艦編隊返航經過巴士海峽時由地球觀測衛星哨兵2號拍攝到的圖片，經網友標明圖內各艦名稱位置。(圖／推特@OSINT_313)

據《政治圈》(Politico)報導，針對此次中共遼寧艦航母編隊在南海活動及俄羅斯部隊在烏克蘭活動，美國高階情報官員表示，已有多位美軍上將級指揮官罕見地發出緊急呼籲，要求在面對俄中兩國的情報戰與信息戰時，應該對外以更快的方式釋出更多有關中俄軍方的敵對活動訊息，以協助盟友了解中俄所採取的令人不安的行動。

行星實驗室衛星拍攝遼寧艦編隊返航時經過宫古海峽的衛星照片。(圖／@August20190831)

美國軍方表示，需要更加公開的情報領域之一是衛星圖像。五角大廈前高級情報官員說，美軍4名上將的呼籲暗示，許多指揮官對於無法與盟國及夥伴分享對手活動的衛星照片感到十分沮喪。美軍戰略傳播部副部長馬特．拉爾（Matt Lahr）說，去年夏天五角大廈和情報部門的高級官員組召集工作組會議，以回應這項要求並對此提出建議，國家情報局已要求情報機構檢視其現有情報審查程序，並進行改善，以便在目前處於灰色地帶軍事對抗中取得優勢。

現在各種衛星訊息公開後，透過網路快速傳播，過去那種把任何軍事訊息當作機密的時代已成為過去，各國軍方公布軍事動態也愈來愈難造假做作，很多訊息也更難以隱瞞，因此以最快速度公布訊息並做出有利於己方的解讀，以掌握訊息主動權，顯然是個最有利的做法。

(中時新聞網)