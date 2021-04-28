根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨4時27分發生芮氏規模4.0地震，地震深度5.0公里，震央位於臺東縣政府北偏西方50.5公里（位於臺東縣海端鄉），最大震度臺東縣、高雄市3級。（編輯：陳政一）1100428

嘉義六腳鄉規模3.5地震 最大震度雲林3級
花蓮規模3.5地震 最大震度花蓮縣3級

(中央社)

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