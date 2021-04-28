臺東凌晨規模4.0地震 最大震度臺東、高雄3級 05:252021/04/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺東縣規模4.0地震 最大震度臺東、高雄3級(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨4時27分發生芮氏規模4.0地震，地震深度5.0公里，震央位於臺東縣政府北偏西方50.5公里（位於臺東縣海端鄉），最大震度臺東縣、高雄市3級。（編輯：陳政一）1100428 嘉義六腳鄉規模3.5地震 最大震度雲林3級 花蓮規模3.5地震 最大震度花蓮縣3級 (中央社) #臺東縣 #地震 #公里 #大震 #芮氏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 把鋼筋當枕頭 路倒男拒就醫警當左右護法陪走3公里 13:362021/04/25 社會 童趣馬祖消防遊 猛男教你地震來了怎保命 17:162021/04/25 寶島 全球最大海上機場落戶中國 04:102021/04/22 焦點新聞 亞大地震防護作品 奪iF設計新秀獎 04:102021/04/22 地方新聞 時論廣場》蓬佩奧該閉嘴了（譚再利） 19:072021/04/24 時論廣場 千萬藍寶堅尼國道自燃 民眾驚呼：一棟房子沒了 11:402021/04/27 社會 北榮深層腦部電刺激術 讓妥瑞氏症患者重回社會懷抱 17:232021/04/22 健康 忍受腳抽筋疼痛 張家豪三鐵奪冠 04:102021/04/25 地方新聞 忍受腳抽筋疼痛 小將張家豪三鐵113K奪冠 17:432021/04/24 體育 輕損、擴大地震險 防護更全面 04:102021/04/25 金融．稅務 梨山醫療故事》牙醫蔡榮發長駐山上 守護梨山人開口笑最大「齒」度 09:012021/04/27 健康 生活熱門新聞 春雨來了明晚開炸！今年以來結構最好 全台強降雨熱區曝 - 生活 雨下對地方了嗎？全台水庫蓄水量曝光 這兩處進帳最感人 - 生活 高麗菜切過後變黑 菜市場老闆傳授關鍵一招化解 - 生活 法國媒體讚爆台灣 正妹來台傻了：怎麼跟想像差這麼多 - 生活 日月潭又下雨了！潭底荒野大草原竟出現積水 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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