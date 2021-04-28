彰化市復興里社宅「學士安居」是內政部營建署在彰化縣興辦的首座社宅，內政部長徐國勇親自到場對里長、居民說明，宣示推動社宅的決心。（謝瓊雲攝）

營建署城鄉發展分署附分署長姚克勳說明彰市社宅初步規劃。（謝瓊雲攝）

彰化市復興里社宅預定地為國防部土地，占地僅0.5公頃，營建署與住都中心預計將斥資12.5億元打造260戶，統包工程招標作業預定下個月啟動。（謝瓊雲攝）

彰化市復興里社宅預定地為國防部土地，占地僅0.5公頃，營建署與住都中心預計將斥資12.5億元打造260戶，統包工程招標作業預定下個月啟動。（謝瓊雲攝）

內政部長徐國勇27日在營建署官員陪同下至彰化市社會住宅預定地勘查，宣示中央將在彰化縣興辦2000戶社宅，首座彰化「學士安居」斥資12.5億元打造260戶，預定5月啟動統包工程招標作業。但目前細部規畫設計、建照都尚未取得，最快恐須等到年底才能動工。

「學士安居」社宅為國防部土地，占地僅0.5公頃，鄰近彰師大、彰工學區；徐國勇親自現身，展現中央推動社宅決心，立委黃秀芳、彰化市長林世賢和彰化縣府團隊也都到場，里民聽取營建署簡報後，要求注意施工工安，未來要優先提供在地居民抽籤，並希望一樓能規畫活動中心空間供社區使用。

營建署城鄉發展分署簡報，初步規畫地上8樓、地下2層停車場，並附設幼托、日照中心，還有60％留設大面積友善人行空間。而室內坪數從8至10坪1房、到22至24坪3房等房型，推估租金包含管理費，每月約需7000元至1.8萬元不等。

徐國勇表示，社宅與周邊建物將保有足夠棟距，避免未來居住空間擁擠，將由國家住宅及都市更新中心興建及後續營運管理，初步規畫保留5％戶數給年經警消、30％弱勢戶等租住，不僅補足地方公共服務需求，更可帶動居住水準及品質。

彰化市社宅興建案引發周邊居民疑慮，在黃秀芳要求下，月初由營建署安排復興里民參訪林口社宅，了解社宅實際營運管理模式；由於林口社宅經營用心，租金採周邊市價8折計算、弱勢戶更可優惠64折。黃秀芳期待未來彰市設宅完工後都能比照林口社宅，實現各族群居住需求，也提供社區更安全舒適的居住環境。

(中時 )