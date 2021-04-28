根據衛福部「豬肉儀表板」截至四月十五日統計，今年已進口美國豬肉一千零九十七噸，內臟等其他可食部位超過七百二十五噸，合計逾一千八百噸。然而，市場上不但幾乎沒有驗出含萊克多巴胺（萊劑）的美豬，甚至沒有標示進口地為美國的豬肉，令人費解。

蔡政府不顧民意反對，今年一月強行開放含萊劑的美豬進口，四個月過去了，市場竟卻如此一片冷颼颼。外界質疑，莫非是因為蔡政府擔心反萊豬公投的結果，不讓業者在公投前進口萊豬，以壓抑民眾投票的意願。對此，衛福部長陳時中和農委會主委陳吉仲都否認政府有任何干預，強調要不要進口萊豬是廠商自主的商業行為。

既然廠商沒有進口萊豬的意願，民眾也反對進口，更不會購買食用，蔡政府為什麼一定要在去年八月決定開放呢？是否正如外界所猜測，蔡政府急著在十一月美國總統大選前宣布這項政策，是為了替川普助選。如今看來，業者和消費者都不捧場，蔡政府開放萊豬根本就是沒事找事。

不過，台灣真的沒有進口萊豬嗎？陳吉仲拍胸脯保證說，台灣至今「連一公克的萊豬都沒有進口。」但他怎麼知道？進口美豬無須標示萊劑，政府也沒有進行足夠的查驗，他怎能確定進口的美豬完全不含萊劑？

更不可思議的是，台灣大街小巷幾乎每家餐館、小吃店所張貼的肉品來源告示，都說自己使用台灣豬，根本看不到美豬的蹤影。市場調查也顯示，市面上販售的豬肉及相關製品，確實未標示來自美國，那目前已進口的一千八百噸、合計差不多是十五萬頭的美豬，到底去哪裡了？

陳吉仲說，進口豬肉七成以上都流向肉品加工；陳時中則指出，七成還放在冷凍庫裡，所以市面上還沒有標示產地為美國的豬肉及肉製品。兩人的說法兜不攏，民眾要聽誰的？還是他們兩人的話都不可信？

別忘了，之前一家知名滷肉飯業者標榜使用台灣豬，卻被發現使用進口豬肉，引發譁然，對此中央畜產會竟表示，本來就沒有規定百分之百國產才可以張貼台灣豬貼紙。按照現行《進口貨物原產地認定標準》第七條規定，加工食品的重要製程或附加價值率超過三五％，就可以將加工地標示為原產地，不必再另行標示各原料的產地。換句話說，進口豬肉原料經過在地加工達一定比例後，就可以標示產地為台灣。

多少美國豬或進口豬經「洗產地」後，搖身一變成了台灣豬，恐怕農委會也很難查得出來，因此才會發生美豬已進口一千八百噸，市場上卻不見蹤影的怪異現象。在資訊如此混亂、不確實的情況下，消費者要如何吃得安心？

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(中時新聞網)