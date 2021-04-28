高雄市1名事業有成的K女（55歲），喜歡享受單身的不婚生活，但又想一圓母親夢，她砸下447萬元，拜託胞弟阿強（化名，53歲）出精，赴烏克蘭代孕機構進行人工生殖，姐弟兩約定好，孩子將來返回台灣就由K女辦理領養；豈料，孩子返台半年，到了辦理領養時間，阿強卻突然反悔，與妻子阿媚（化名）到保母家將孩子強行帶走，此事鬧起家庭革命，阿強竟以自己出精為由，猛拍下體，要K女拿150萬來贖女兒，讓所有人相當傻眼。

2018年1月，代孕順利產下一對混血雙胞胎女娃，K女欣喜若狂，大喊：「那是我人生最幸福的時光。」阿強夫妻抱著雙胞胎返回台灣，姊弟倆也約定好同年7月，要辦理收養手續。「我是規劃等孩子們大一點，就要帶她們移民加拿大，給她們最好的教育。」豈料，K女這廂計畫著孩子未來，但阿強卻未依約定時間辦理收養，還不斷藉故推託。

當初阿強夫妻同意為了K女赴烏克蘭找代孕，所有費用均由K女支付，豈料阿強回國後，不願將小孩出養，還藉機勒索500萬。（圖／讀者提供）

同年7月30日是K女53歲生日，K女正想著下班後要帶著2女兒一起慶生，共享天倫之樂，熟料，阿強與阿媚卻到保母住處將2名女娃抱走，下班後接不到女兒的K女相當著急，撥打弟弟手機卻始終未聯繫上，「我不懂為什麼弟弟要把孩子搶走。」見不到女兒的K女生活頓失重心，周遭親友看不下去，約阿強出面談判，紛紛勸說：「你當初跟姊姊（K女）約定好一人出錢、一人出精，你怎麼可以毀約？」

然而，固執的阿強完全無視親友勸阻，不斷堅持孩子是自己的，他還突然跳上茶桌、大力拍打自己的下體嗆：「這是我的精子，孩子就是我的，那胖女人（K女）也想當媽媽？拿150萬來換吧！」語畢便離去，留下滿臉錯愕的親友。

對於遭親姊控訴挾娃勒索一事，阿強表示，他很忙，沒有時間回應此事，隨即匆忙掛上電話。

K女胞弟阿強與妻子阿媚赴烏克蘭代孕機構替K女生孩子。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)