高雄市1名從事幼教事業的女強人K女（55歲），過著自在的單身生活，卻想擁有自己的孩子，她便拜託被自己的親胞弟阿強（53，化名）捐精，然後再到烏克蘭由代孕替她圓夢，豈料，代孕產下1對漂亮可愛的混血女娃後，阿強竟與妻子聯手將孩子抱走，無視姊弟當初的領養承諾，甚至頻將孩子當成勒索工具，獅子大開口要求500萬贖人，K女痛心疾首，流下眼淚大喊：「最痛的背叛竟是弟弟一手造成的。」

擔任水泥工的阿強，生活不寬裕，一家4口長期接受姊姊的援助，熟料阿強竟反悔，將雙胞女娃抱走，趁機敲竹槓，K女回憶，阿強有次到她經營的幼兒園，向她開口500萬元換孩子，「我一手帶大的弟弟勒索我，就像背叛一樣，我3年沒見到我2個孩子了，現在的她們應該會跑、會講話了吧？」K女想到自己期盼一生的孩子，才在自己身邊短短6個多月，如今卻被自己親弟弟當成要脅利誘的物品，讓她心痛至極。

孩子遭擄走後，K女不斷傳訊息與阿強聯絡，但均未獲得回音，讓她只好一狀告上法院。（圖／讀者提供）

K女想不透自己最疼愛的胞弟，竟會以孩子要脅自己，直到K女同事C女向她表示：「阿強夫妻帶雙胞胎回到台灣後，行為詭異，私下聊到K女態度都很差，夫妻倆甚至還會對外宣稱，自己才是雙胞胎的父母。」K女才驚覺「這一定都是弟弟夫婦倆的預謀。」

不甘遭勒索的K女，對弟弟提出《背信》告訴，去年底，高雄地院一審判決K女敗訴，她提出上訴，二審合議庭指出，法律明文禁止人工生殖行為，兩造代理孕母等約定，及有關收養動機、程序等，不符《民法》收養規定，更違反善良風俗，維持原審判決，可上訴。

K女的委任律師曾嘉雯表示，今年立法院法制局發布的「有條件開放代孕之芻議」報告，表示應以無償方式代孕，避免剝削問題，以及「子宮商品化」的疑慮，K女是以接受卵子捐贈方式取得，且與阿強取得約定共識，並無違反公序良俗。

對於遭親姊控訴挾娃勒索一事，阿強表示，他很忙，沒有時間回應此事，隨即匆忙掛上電話。

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(中時新聞網)