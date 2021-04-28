代理孕母（代孕）在台灣仍未合法，許多不孕症、或想擁有小孩的同性伴侶都得到國外找代孕才能一圓「得子夢」，但當孩子回到台灣後卻需面臨無法認祖歸宗的窘境。民進黨去年5月雖曾將「代理孕母」納入《人工生殖法》修正草案中，但經立院一讀通過後即停滯不前，以致代孕爭議仍層出不窮，日前就有位L姓男子赴俄羅斯找代孕，代孕業者竟將陪同前往的L男姐姐登記為夫妻，以致孩子誕生返台後無法認祖歸宗。

1位想一圓育兒夢、單身多年的L男，透過管道前往俄羅斯尋找代理孕母，因為當地法令規定，單身男子不能找代理孕母，在語言不通和人生地不熟情況下，代孕業者和醫護人員竟把L男和陪同前去的姊姊登記為夫妻，才順利找代孕產下一子，只是這樣的結果與我國法令不合，孩子無法認祖歸宗，L男求助無門，急得像熱鍋上的螞蟻。

目前全球至少有5個國家允許代理孕母商業化，其中，烏克蘭法規規定，找代理孕母必須是合法異性夫妻，還得出示妻子無法懷孕或分娩的證明。（圖／翻攝畫面）

但根據我國《國籍法》規定，只要出生時，父或母一方具有中華民國國籍，孩子就可取得我國國籍，另外，雖然孩子在國外出生，屬於非婚生子女，但根據《涉外民事法律適用法》和《民法》等法律規定，只要T男透過認領程序，就有機會讓孩子取得我國國籍並認祖歸宗。

提出修訂《人工生殖法》草案的立委吳秉叡表示，希望協助部分婦女因先天性無子宮、因病切除子宮或罹患重大病症不適合懷孕生產，進而尋求人工生殖代孕途徑來彌補遺憾，但由於目前我國的《人工生殖法》尚未成熟，他期盼行政機關能夠有完整對策，後續他也會持續關注並協助修訂草案，協助更多有需要的家庭。

長期推動代理孕母合法化的國中教師吳素慧，因身體狀況無法受孕，她與丈夫前年赴烏克蘭代孕機構求子，抱得一對龍鳳胎，吳素慧說：「許多人因不了解代理孕母，所以產生很多誤會、偏見。」她串聯全台近200名支持代孕的民眾成立粉絲團「台灣代理孕母權益保護協會」提供關於代孕的資訊，讓更多人了解代孕的必要性，吳素慧強調：「希望法案盡快通過，不要再讓想要孩子的人花大錢飛到國外找代孕，真的很辛苦。」

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(中時新聞網)