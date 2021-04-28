失蹤14年的、當時年僅23歲的國立中正大學大四的準畢業生劉佳穎，她在畢業典禮前夕突然人間蒸發，從此再無音訊。劉爸爸想到佳穎不禁老淚縱橫，他說女兒失蹤前特地回家幫他慶祝生日，未料竟成最後一面。佳穎失蹤後，劉爸爸天天值完夜班，從彰化飆到嘉義，守在女兒宿舍門口，沒想到連續一個月都沒有任何消息，讓他急得如同熱鍋上的螞蟻。

時間拉回2007年6月1日，當天是劉爸爸的50歲生日，時年23歲的劉佳穎，雖然正努力準備畢業考，孝順的她，仍在當天返回彰化老家待了3天2夜，替父親慶生；劉爸爸開心之餘，並表示會去幫女兒把東西搬回老家，豈料經過14年，這個疼惜女兒的承諾永遠無法兌現。

劉爸爸與兒子至今仍然不放棄希望，不斷打電話尋找大女兒劉佳穎。（圖／本刊攝影組）

劉爸爸說，6月3日上午，他開車載著劉佳穎到彰化火車站搭車返校，萬萬沒想到，這竟是父女倆的最後一面。「6月10日當天，佳穎同學打電話告訴我，佳穎繳了謝師宴的錢，但人都沒出現。」劉爸爸隨即趕到學校，才知道劉佳穎連畢業考都沒參加，人間蒸發整整一個星期。

「佳穎每一科都缺考，老師難道都不覺得奇怪？沒有任何老師想到要找人？」劉爸爸難掩激動地說，雖早已錯過尋人的黃金時間，但他不放棄希望，每天值完大夜班，凌晨開車從彰化飆到嘉義，守在女兒的租屋處門口，連續守了一個月卻等不到人。

據悉，當時警方調閱過濾彰化火車站、民雄火車站及劉佳穎租屋處附近的監視器畫面後，發現劉佳穎在6月3日，搭乘上午10點多的火車返回民雄，當時有1名男子到火車站接她，送回到她的租屋處，研判該男子應該就是阿虎；6月5日晚上，劉佳穎從租屋處搭乘計程車外出，自此失去音訊。

劉爸爸至今仍想不透為何女兒竟會無故消失，家人懷疑，整起事件不單純，然而經過多年調查依然卡關，近日家屬再度提供新線索，希望失蹤懸案能有所突破！

劉佳穎從小就是個品學兼優的孩子，曾以彰化女中資優生身分，推甄進入中正大學，全家人都為她感到驕傲。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)