5月的第2個禮拜就是母親節，不過住在彰化的劉阿嬤（85歲）每年這個前夕總是愁眉不展，一想到失蹤14年的長孫女劉佳穎（37歲）仍下落不明，不禁悲從中來，佳穎的小弟阿霖也很擔憂姊姊「凶多吉少」。失蹤案發生後，劉家人輾轉得知，佳穎和同班同學阿虎（化名，36歲）是班對，畢業前夕2人不斷爭吵，原因出在阿虎不想出社會工作，只想延畢繼續當學生，佳穎多次提分未果。

本刊調查，阿虎和劉佳穎是嘉義縣民雄鄉國立中正大學哲學系的同學，從大一下學期談起戀愛，雖然彼此沒有公開這段關係，但班上同學都心知肚明。2人交往期間，劉佳穎喜歡上1位研究所的學長，一度告白遭拒，阿虎得知以後不太開心，為此和劉佳穎鬥過嘴，但僅是小吵小鬧；巧的是，該名學長竟和阿虎同名同姓。

從小成績良好的阿虎，從台中一中考上中正大學，是同學眼中的資優生，如今卻捲入兩起失蹤案。（圖／翻攝自阿虎臉書）

有同學透露，劉佳穎曾多次提出分手，但阿虎總是大打太極，2人因此繼續維持著似有若無的關係。大四畢業前夕，雙方屢屢發生爭執，女方經常抱怨男方老是沉迷網路電玩，毫無擘劃人生未來，甚至打算延畢繼續過爽日子。未料，不久後，就發生佳穎未參加畢業考以及畢業典禮，宣告失蹤一事。

據悉，當時警方調閱過濾彰化火車站、民雄火車站及劉佳穎租屋處附近的監視器畫面後，發現劉佳穎在6月3日，搭乘上午10點多的火車返回民雄，當時有名男子到火車站接她，送回到她的租屋處，研判該男子應該就是阿虎；6月5日晚上，劉佳穎從租屋處搭乘計程車外出，自此失去音訊。

「大姊（劉佳穎）的身分證、健保卡都還在，人卻消失，恐怕凶多吉少。」阿霖強調，阿虎既然與大姊交往，沒道理不知道大姊的下落；此外，他曾陪著父親到學校找阿虎，打算當面問個明白，豈料校方竟然表示「阿虎經過警方問訊測謊，已排除和失蹤案有關。」並希望家屬不要打擾阿虎。

由於阿虎的行徑詭異，佳穎失蹤8年後，阿虎的奶奶也人間蒸發，劉家人希望檢警重啟追查，務必要讓案情水落石出，給他們一個交代。

劉爸爸從未放棄尋人念頭，去年還重回劉佳穎當年的租屋處，希望找到蛛絲馬跡。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)