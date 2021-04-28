大學故意念8年，成天只想打電動、當啃老族的阿虎（化名，36歲），捲入2起失蹤案，他不僅被大學女友劉佳穎（37歲）家人懷疑，是失蹤案重要關鍵人物；甚至2015年間，阿虎的親奶奶也失蹤不見，妹妹小婉（化名，32歲）著急之下不斷追問奶奶在哪，沒想到阿虎竟然暴怒，宛如變了個人，甚至拿出電擊棒，打算將她電昏，由於阿虎反應太過激烈，小婉推測奶奶的失蹤，哥哥不但知情而且有直接關聯。

親友表示，阿虎父親墜樓過世後，他與妹妹小婉相依為命，但對唯一的妹妺，阿虎態度自始至終都很冷漠。在爺爺過世後， 2015年4月間，奶奶到醫院身體檢查，離開醫院返家途中竟然離奇失蹤，小婉向阿虎打探時，對方不斷閃躲，態度也很詭異。

阿虎被親友爆料，是個性格古怪的宅男，還曾殺貓，而他的大學女友和奶奶都離奇失蹤，相當啟人疑竇。（圖／翻攝自阿虎臉書）

小婉後來進一步逼問阿虎「奶奶到底在哪裡，你一定知道！」孰料阿虎突然暴跳如雷，甚至拿出電擊棒作勢攻擊，兄妹倆一路扭打而雙雙滾落樓梯間，小婉於是更認定「奶奶失蹤，哥哥一定脫不了關係」。

此外，奶奶失蹤後，小婉發現阿虎陸續提領奶奶的百萬存款，怒而提告胞兄侵占，法院最後判決小虎必須歸還，小虎因此才開始工作，目前在台中1處工地當監工。而小婉歷經奶奶失蹤，又遭哥哥施暴，嚇得不敢繼續待在台灣，遠避美國結婚生子。

阿虎接連捲入大學女友以及奶奶的失蹤案，案情至今陷入膠著，親友還透露，阿虎小時候虐殺分屍了一隻貓。儘管2起失蹤案已超過7年的法定宣告死亡年限，家屬仍不願放棄希望，期盼檢警盡速重啟調查，查明真相，給2個家庭一個交代！

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(中時新聞網)