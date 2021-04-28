從小和妹妹一起被爺爺奶奶撫養長大的學霸阿虎（化名，36歲），個性古怪、沉迷電玩，甚至為了不想出社會工作賺錢，大學故意念8年，當「學生啃老族」。本刊調查，阿虎8歲時父親跳樓過世，和妹妹小婉（化名，32歲）由爺爺奶奶撫養長大，由於阿虎還很會念書，兩老可說是將他捧在手心呵護長大。未料，國立大學畢業原本前途似乎一片看好的阿虎，被爆出曾支解貓咪更接連捲入女友和奶奶失蹤案。

本刊調查，家住台中的阿虎，8歲時父親墜樓死亡，母親改嫁後，他與小自己4歲的妹妹小婉，由爺爺和奶奶撫養長大。阿虎十分聰明，功課很好，高中考上台中一中；不過他個性相當古怪，雖然自小被捧在手心，但對朝夕相處的爺爺、奶奶，卻始終保持距離，對待妹妺的態度也很冷漠。

奶奶失蹤後，小婉向阿虎詢問下落，豈料阿虎突然發怒，拿出電擊棒欲攻擊妹妹。（圖／本刊攝影組）

根據阿虎的親友轉述，阿虎就讀國小時，某日撿回1隻小貓，小婉看到很開心，隔天起床想要和小貓玩耍，卻遍尋不著，她詢問阿虎後，對方推說不知道，還露出1個詭異微笑。小婉最後才從奶奶口中得知，小貓已被阿虎殺害並肢解分屍。

親友還說，爺爺、奶奶除了有存款、房產，因曾任公職，也領有退休俸，阿虎大學故意念了8年，為的就是維持「學生」身分，好讓爺爺、奶奶一直「養」；他大學畢業後，遊手好閒好一陣子，遲遲不願自食其力。

不過，2015年4月間，阿虎的奶奶卻人間蒸發，她到醫院身體檢查後卻失去蹤影，小婉向阿虎打探時，對方不僅閃爍其詞，態度也很詭異。小婉後來進一步逼問阿虎「奶奶到底在哪裡」孰料阿虎突然暴跳如雷，甚至拿出電擊棒作勢攻擊。

此外，奶奶失蹤後，小婉發現阿虎陸續提領奶奶的百萬存款，怒而提告胞兄侵占，法院最後判決小虎必須歸還，小虎因此才開始工作，目前在台中1處工地當監工。

由於阿虎的行徑詭異，又是2起失蹤案的重要關係人，親友多年來持續要求檢警深入追查，務必要讓案情水落石出，給2個家庭一個交代。

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(中時新聞網)