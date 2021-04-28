有「寶可夢大師」之稱的持修，去年出席金曲獎時，帶著價值12萬元的「噴火龍寶可夢閃卡」當幸運物，果然拿下「最佳新人獎」，之後又接到機車、寶可夢卡牌等廣告邀約，人氣紅不讓。日前他趁著練團空檔約網友面交卡牌，不過20分鐘就花費超過5萬元，看得出他對寶可夢是「真愛」。

持修20分鐘內接連與3位卡牌賣家面交，還應邀比讚合照，非常親切。（圖／本刊攝影組）

2月19日晚間8點，本刊記者在台北市大安區街頭，直擊持修和一名男子走在路上。儘管持修戴著帽子和口罩，還將一頭招牌長髮綁起，但他以紅色外套搭配同色系吉他袋、側揹日本ZARA與任天堂聯名GAME BOY造型背包的特殊裝扮，實在讓人無法不注意到他，一眼就認出是去年的金曲新人獎得主。剛結束練團的持修，先將身上的吉他放進停在路邊的休旅車，隨即轉進一旁的速食店，但他不是去點餐，而是直奔二樓用餐區。本刊原以為持修來此和朋友碰面，但他與對方寒暄幾句後，對方便拿出卡片類的物品，接著持修掏出一疊千元大鈔，雙方一手交錢、一手交貨，清點無誤後迅速地結束會面。

持修20分鐘內接連與3位卡牌賣家面交，還應邀比讚合照，非常親切。（圖／本刊攝影組）

接著持修移動到別張桌子，拿出準備好的一疊鈔票，與另一位賣家進行銀貨兩訖的寶可夢卡牌交易，絲毫不浪費時間；有趣的是，交易完畢後，賣家提出合照的要求，持修也大方地豎起大拇指合影留念，接著搭上休旅車離開。持修兩次交易的總金額，粗估約3萬元，財力不容小覷。

持修20分鐘內接連與3位卡牌賣家面交，還應邀比讚合照，非常親切。（圖／本刊攝影組）

過了約10分鐘，載著持修的休旅車開到捷運站放他下車，原來是為了與第三位賣家見面；他先將幾張千元鈔票交給對方，接著又從袋子裡拿出一疊鈔票，邊數邊與賣家聊天，大約掏了2萬多元。交易完成後，持修非常有禮貌地向對方彎腰鞠躬，想必是很喜愛到手的戰利品；短短20分鐘，持修就完成三趟面交，非常有效率。

多才多藝的持修，為自己創作的歌曲〈用破碎的心修好破碎的心〉擔任MV導演，找來金馬獎得主謝欣穎（左）和范少勳（右）一同演出。（圖／野聲音娛樂提供）

2020年持修帶著價值12萬元的幸運物「噴火龍寶可夢閃卡」出席金曲獎，果真如願拿下最佳新人獎。（圖／本刊攝影組）

持修曾透露，每天都會從卡牌中抽出一張，夾在手機殼裡當作幸運物，目前他收藏的閃卡，總價高達5百萬元，全數放在防潮箱內妥善保存；先前他還以6位數價碼代言「寶可夢集換式卡牌遊戲」，興奮地直呼：「太幸運了！」。雖然持修曾為了買卡牌慘遭詐騙，表示「以後要透過官方買，不要貪小便宜」，但或許是因為某些卡片實在太稀有，讓他甘願在忙碌的練團期間抽空面交；看來持修除了歌手本業，仍持續地朝「寶可夢大師」之路前進。

持修揪妹妹一起入鏡，為「寶可夢集換式卡牌遊戲」拍攝廣告。（圖／野聲音娛樂提供）

(中時新聞網)