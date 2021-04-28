昨（27）日是已故總統蔣經國冥壽，近日台灣正逢大旱，國民黨主席江啟臣在臉書緬懷經國先生對台灣水利的貢獻，並提到，蔣經國先生曾說，「今天不做，明天會後悔。」一句話看見了一位領導者需要的遠見與勇氣。

江啟臣昨在臉書指出，經國先生是台灣現代化的奠基者，民生上，帶領台灣經濟起飛；政治上，讓台灣走向民主政治，因為經國先生的奉獻，使中華民國得以穩定發展，讓全民安居樂業。

近日台灣正逢大旱，江啟臣提起經國先生對台灣水利的貢獻。（圖／摘自江啟臣臉書）

近日台灣正逢大旱，江啟臣提到，許多前輩憶起經國先生對台灣水利的貢獻，遍及台灣南北的水利建設，如：石岡壩、新山水庫、鳶山堰、鳳山水庫、永和山水庫、寶山水庫、翡翠水庫、仁義潭水庫，都在經國先生的努力下逐一完工，一點一滴的累積，也成就台灣人民富庶安居的榮景。

江啟臣表示，經國先生曾說，「今天不做，明天會後悔。」一句話看見了一位領導者需要的遠見與勇氣，在艱困的挑戰中沈住氣，堅定的繼續前行，才能成就一番功業；而經國先生愛國愛民的精神，是國民黨重拾民心的道路，是國民黨永續發展的途徑，將永遠銘記在心。

(中時新聞網)