受到鋒面接近影響，今天全台灣都有下雨的機會，氣象局表示，鋒面今晚至明天白天通過台灣，降雨更顯著，全台都有陣雨或雷雨，中部以北、東北部雨最大，北部甚至有大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇」也PO出今起3天的累積雨量預測圖，降雨主要落在西北部地區，翡翠、石門、寶山、德基、日月潭水庫都落在雨最多的區域中，最乾的台中、竹苗一帶也有明顯降雨，「終於輪到中台灣了」。

雷雨彈掃全台，今天鋒面接近，今晚到棉天白天鋒面通過，是雨最大的時刻。(陳信翰攝)

氣象局表示，今天白天鋒面接近，水氣增多，中部以北、東半部都有降雨機會，南部雲量增多，午後山區也有降雨，幾乎全台有雨。鋒面今晚至明天通過台灣，雨勢加大，全台都有陣雨或雷雨出現，其中中部以北、東北部降雨情況較明顯，甚至在北部有較大雨勢發生機率，花東及南部山區較為局部，南部平地則是比較零星，氣溫方面，各地低溫約20至22度，高溫在北部地區略降至23、24度左右，其他地區仍維持在26至30度。周四小降溫，各地高溫再略降2、3度。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」也製作了今起3天累積雨量預測，最新歐、美數值預報算有共識，這波春雨鋒面的主力，預計將落在西北部地區，尤其目前最乾的竹苗、台中一帶，這次很有機會吃到一些雨量，其中歐洲模式模擬，除了北部翡翠水庫，最乾的石門、寶山、德基、日月潭水庫附近都有降雨，終於輪到中台灣下雨了。

台灣颱風論壇表示，雖然這波鋒面降雨預期大約20至40毫米的雨量，仍是不可能完全解除旱象，但起碼能拖點時間，撐到梅雨季，而且如果能配合午後陣雨，會更有幫助，大家可以小小期待一下。

之後鋒面明天(29日)下半天遠離台灣，氣象局表示，周五（30日）北部、東北部早晚天氣較涼，花東、南部有局部短暫雨，午後山區零星短暫陣雨。周六至下周二（5月1日至4日）全台晴到多雲，接著下周三至下周四(5月5日至6日)鋒面通過，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

(中時新聞網)