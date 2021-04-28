據4月27日快艇官方對外宣佈，球隊已和中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)簽約至本季結束。此前快艇與考辛斯簽過兩次10天合約，按規定快艇若續簽考辛斯只能與他簽保障合約。本季考辛斯為快艇出戰9場比賽，場均出賽11.5分鐘，得到7.3分5.2籃板1.2助攻0.3抄截0.3火鍋，兩分球命中率47.3%、三分命中率有36.4%、罰球命中率58.8%，其中4/27對老東家鵜鶘比賽拿下16分11籃板2火鍋，算是本季在快艇代表作，也證明快艇續簽他是正確選擇。

The Clippers are signing DeMarcus Cousins for the rest of the season, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/LZdS1qdYli — SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2021

而本季考辛斯還有在火箭短暫效力過，火箭與沃爾(John Wall)合作過一陣子，但當時火箭正在換血狀態，球隊凝聚力並不佳，而考辛斯在火箭出賽25場有11場擔任先發，平均上場20.2分鐘，拿下9.6分7.6籃板2.4助攻，投籃命中率37.6%、三分命中率33.6%、罰球命中率74.6%，平均每場多達3次犯規，基本上表現與快艇差距不大，但看起來他心尚未安定下來。

考辛斯生涯一路從國王發跡，自2010年到2016年都有宰制聯盟身手，轉到鵜鶘也維持水準，但自從加入勇士、湖人後受到重大傷病侵蝕，而且3次受傷都傷在同一條腿上，分別是左腳阿基里斯腱撕裂、左腿股四頭肌損傷及左膝前交叉韌帶撕裂，大大影響了他的身手，從2018年後幾乎很少上場，場均得分也不再突破20分，對一個曾經宰制聯盟的中鋒來說非常令人感嘆。

不過如今到了快艇他望勝任角色球員，巧的是他和過去在肯塔基大學隊友隆多(Rajon Rondo)再續前緣，他們進聯盟之後分別在國王、鵜鶘、湖人同隊過，兩人也有很好的交情，如今他們再次相遇，相信擔任控球後衛的隆多能帶給他不少精神上的幫助，期待考辛斯能慢慢找回自信打出身手。

(中時新聞網)