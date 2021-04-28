喜歡逞凶鬥狠的8+9經常在網路上被揶揄，甚至有人將其歸類成社會底層，不過，一位一生都奉公守法的乖乖男卻發現自己8+9的親戚事業相當成功，不僅出門能以賓士代步，還賺了他此生都賺不到的錢，甚至老婆都越換越年輕，讓他感嘆不已，也引發網友討論，指大多數人其實和PO一樣，風險跟報酬是成比例的，感謝原PO成為社會穩定的小螺絲釘。

一名網友昨在PTT上發文指出，國小的時候，覺得混混很不入流；國中的時候，覺得不要靠近8+9；高中的時候，覺得8+9都是白癡；大學的時候，發現8+9表兄弟都在坐牢，因此年輕的時候，很慶幸自己沒去跳陣頭。

該網友表示，當初殺人未遂又吸毒的表哥，還曾經落跑到大陸，如今閉關深造回來已是個地方仕紳，不只在鄉下地區開了間婚宴餐廳，各大賽鴿比賽都可以看到他與立委、獅子會扶輪社的合照，而且現在都是開賓士S350代步。

該網友說，表哥的老婆越換越年輕，連舅舅也娶嫩妻，新舅媽來自酒店，年紀比他都還小；而當年被關過的表弟們各個都是做愛機器，孩子生超多，「不知哪個是親生的？哪個是坐牢時老王跟老婆生的？或是外面探甲查某（台語：應召女）生的？」

該網友也說，表哥現在浪子回頭，已不做壞事，洗白當慈善家。而他們在海外發展，回來收山時，已賺到了他一輩子也賺不到的錢。原PO忍不住感嘆道「想當年，乖乖上補習班的我。想當年，乖乖聽老師話的我。想當年，乖乖念大學的我。想當年，乖乖工作的我。想當年、想今年當個奉公守法好公民的我。」

貼文引起網友討論，「高風險，高報酬」、「拚高位就是敢不敢啊，安分守己本來就是領死薪水」、「大多數人和你一樣，這世界風險跟報酬是成比例的」、「 笑死 這是現實世界現在才知道？好好念書聽話當平凡人。」也有人感謝原PO成為穩定社會的小螺絲釘，並表示一路乖乖的，擁有平安順遂的生活也沒有什麼不好。

(中時新聞網)