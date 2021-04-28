臉書社團「我是板橋人」昨日（27）一名女網友PO文，稱自己兒子就讀新北市某國小，當日下午，婆婆幫忙開心接小孫子下課時，突然有一名紅衣男子騎單車衝了出來，語帶威脅的表示「再笑就殺了你們」，讓原PO得知後感到憤怒又害怕，趕緊上網貼文，提醒當地居民多加留意。對此，該國小主任留言回覆，目前學校已告知派出所所長，將持續留意學生安全，而警方獲報後，也已調閱附近監視器過濾可疑人士，並加派員警巡邏，保障民眾安全。

據臉書社團「我是板橋人」貼文指出，就讀新北市某國小的原PO兒子，昨日放學，跟前來接送回家的奶奶一路上有說有笑，豈料祖孫倆走到半路，一位身穿紅衣的男子騎腳踏車衝了出來，對他們揚言「再笑，就拿刀殺了你們！」嚇得奶奶跟男童迅速閃避。男童母親在得知後，也趕緊上網PO文，將恐怖經歷轉述給附近居民，盼大家注意安全，引發各界關注。

此文一出，當地家長都非常擔心，紛紛表示「為了學生，記得去報警喔...別讓小燈泡事件重演」、「有病？有說有笑又不是在說他？有被害妄想症」、「這年頭神經病真的好多」、「一定要追查到此人，孩子們的安全第一」、「鄰近的學校還有很多耶，是不是請警員也通知其它的分局」，另外也有志工把訊息轉告給該學校，國小主任聽聞後表示，校方已告知附近派出所所長，將持續留意學生安全，又警方目前正透過附近監視器過濾可疑人士，日後也會派員警加強巡邏，保障居民安全。

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(中時新聞網)