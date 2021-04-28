日本預計在兩年後排放因福島核災所產生的大量核廢水，引發周邊國家強烈反彈；韓國就在26日集結了350艘漁船，集體示威向日本進行抗議，韓國政府也研議在國際法庭提出申訴；立委鄭正鈐痛批，反觀台灣政府，不僅軟趴趴，「助日代表」謝長廷還頻發出喪權辱國的言論，蔡英文政府「還要繼續裝瞎嗎？」

鄭正鈐昨(27)晚在臉書上提到，根據台灣民意基金會民調顯示，62.3%台灣民眾非常擔心日本2年後福島核廢水的排放，會造成全球及台灣海洋污染。但蔡政府的回應不但軟趴趴，還不斷放任「助日代表」謝長廷喪權辱國。

韓國漁船前往西南部麗水市附近海域進行海上示威。(圖/yonhap)

鄭正鈐指出，對於日本的排放核廢水決定，韓國漁民集結350艘漁船示威，要求日本撤回決議；韓國也研議向國際法庭提出申訴，但我方只是向「日方重申關切立場」；面對六成的民意，蔡政府還要繼續裝瞎嗎？

我方雖非聯合國會員，但被迫站在福島核廢水排放影響的第一線，鄭正鈐認為，蔡政府不應只是軟弱地要求日方向我方提供相關資訊，應提出正式抗議，並要求參加監督日本核廢水處置過程，同時要求日本政府在取得周邊國家同意前，不得排放核廢水入海。

(中時新聞網)