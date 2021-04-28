金管會公布實物給付保單最新銷售狀況，2021年首季實物給付保單新契約件數3125萬件，雖年減達89％，但初年度保費收入達2118萬張、年增達2.09倍，前三大業者依序為國泰、台灣、全球人壽。

金管會2015年7月開放壽險業可推出實物給付保單，實物給付方式以提供服務或物品為主，設計方向則包括健康管理、醫療、護理、長期照顧、老人安養、殯葬等6大類。業者於2016年第二季起陸續推出實物給付保單產品。

據金管會統計，目前共核准備查6家壽險業者推出22張實物給付保單，包括殯葬、醫療、健康管理服務3種。2021年首季新契約件數為3125萬件，較去年同期2萬7386件驟減達89％，但初年度保費收入達2118萬元，較去年同期685萬元跳增達2.09倍。

其中，殯葬服務有5家業者推出11張保單，較去年增加1張，但新契約件數僅18件，較去年同期65件驟減達72.3％，初年度保費收入36萬元，亦較去年同期126萬元減少達71.43％。健康管理服務雖有2家業者推出2張保單，但今年及去年銷售均掛蛋。

醫療服務則有1家業者推出9張保單，較去年新增4張。首季新契約件數3107件，雖較去年同期2萬7321件大減88.63％，但初年度保費收入2082萬元，反較去年同期559萬元跳增達2.72倍。

(時報資訊)