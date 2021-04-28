資深媒體人許聖梅上遍各大政論節目，為了造型變化需要常染燙，沒想到之前她去驗尿檢查，卻一度被醫生判定「90％是膀胱癌」，讓她相當崩潰，整夜輾轉難眠。

許聖梅在《新聞挖挖哇》透露，自己很少健康檢查，有一次去醫美診所抽血、驗尿時，醫師問她「妳更年期了吧，好奇怪喔，你的尿液裡面有4顆血紅素」，這讓許聖梅完全聽不懂。

醫師解釋通在有月經的狀況下，尿液才會有血紅素，「可是妳現在沒有月經，所以妳尿液裡面有4顆血紅素，是非常不好的」，加上看到她經常換髮色，因此判定「妳過度的染髮，90%是膀胱癌」，建議她盡早去給專科醫生檢查。

這讓許聖梅聽了相當崩潰，當天夜晚更是擔心到失眠，更上網查資料，越看越覺得可怕：「會有一種要交代密碼在哪裡的概念」，所幸經過檢查後，發現膀胱裡面沒有「障礙物」，相當乾淨，至於為什麼會出現4顆血紅素，醫師則表示無解，查不出原因。

而她也透露雖然家族沒有癌症方面的問題，但父親和爺爺都中風，所以她也會擔心自己，因此去檢查後發現總膽固醇超標，醫生提醒她的血管壁已經到了快爆破的狀態，血壓也很不正常，是屬於高危險群。

但她卻不太敢面對，因為自己是家中經濟支柱，所以很害怕生病，所以有點像是「把頭埋在沙子」，不僅不太做健康檢查，連買保險也沒有，讓鄭弘儀也忍不住表示「我講實在話，妳能活到現在，也算是運氣不錯了」。

女人常見的病痛？蕭彤雯健檢驚罹肺腺癌，許聖梅曝驗尿結果從58:50開始。(影／取自新聞挖挖哇YouTube)

(中時新聞網)