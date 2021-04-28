市面上鍋具百百種，許多人認為，只要買一個好鍋回來就能食得安心，卻忽略了鍋具保養的重要；所以，即使買的鍋具一樣， 烹調或清潔的方法不一樣，仍有可能會吃進有毒物質。

●鋁鍋 沒有那麼毒

根據歐洲食品安全局（European Food Safety Authority, EFSA）2008年的報告指出，基於現有的科學數據，不認為從食物中攝入鋁會有導致老人失智症的風險；而國民健康署的網站上也顯示，鋁從消化道的吸收率非常低，用鋁製鍋具短時間加熱煮食，尚不會對人體造成危害。有鑒於此，消費者不需要將家中鋁鍋一律丟棄，仍可視情況有效運用。

●使用前先了解鍋具特性 減少有毒物質產生

長庚毒物實驗室護理師譚敦慈提醒，選購鍋具固然重要，但買回來後的正確烹調及清潔也很重要，攸關日後鍋具煮食的安全性。消費者應事先了解鍋具的各種材質與特性，依照個人烹調習慣選擇適合的鍋具，才能安全的烹調並減少有毒物質。

●4類常見鍋具 使用小秘訣：

鋁鍋不能加酸性物質，也不建議熬煮中藥。(示意圖/常春月刊提供)

1.鋁鍋》

˙鋁鍋可使用於煮水，即使煮水過程中有微量鋁溶出，只要腎功能正常仍可排出， 不用擔心會積聚於體內；但如果是腎病或是洗腎的病人，則不適合使用鋁鍋烹調， 因為其腎臟功能低落，無法排出鋁。

˙選擇鋁鍋以鋁錳合金（銀白光色）較為穩定。

˙鋁鍋不能加酸性物質，也不建議熬煮中藥。

˙不要用鋁鍋煮泡菜鍋及酸辣湯或加醋、 檸檬汁、番茄醬等酸性調味料。

˙鋁鍋烹調完就將食物倒出再調味，不要用來儲存食物。

˙清潔時盡量不要用鋼刷刷洗。

不鏽鋼還是會生鏽，一旦出現鏽斑，即表示鍋具可能已受到腐蝕，應直接汰舊換新。(示意圖/常春月刊提供)

2.不鏽鋼鍋》

˙選擇304型號或18／8的不鏽鋼鍋。包裝上若僅標示「高級」不鏽鋼，不一定就代表是300系列。

˙網路上傳聞，用磁鐵吸不住的不鏽鋼鍋就表示是「304」不鏽鋼，這個概念並不正確。

˙不鏽鋼還是會生鏽，只是300系列的不鏽鋼，比其他型號的不鏽鋼具有較高強度的抗酸性、耐鹼性、耐高溫，適合作為餐廚鍋具之用；一旦出現鏽斑，即表示鍋具可能已受到腐蝕，應直接汰舊換新。

˙不鏽鋼鍋也不適合煮中藥。

˙不鏽鋼鍋可採熱鍋冷油方式烹調，但是不鏽鋼鍋較易有黏鍋問題。

˙食材下鍋前最好先將水分稍微瀝乾，再放入不鏽鋼炒鍋中；若是水分太多容易導致大量油煙冒起。

˙若是食物沾鍋，可加入水煮沸後，再用木鏟輕輕刮除較容易清洗，不要直接拿鋼刷大力刷洗，以免傷害鍋子表面塗層。

˙不鏽鋼鍋開鍋，可以在鍋中倒些麵粉加水揉麵糰，然後再用水煮開倒掉，並以清潔劑洗一次。

使用不沾鍋前，最好先開抽油煙機再開火。(示意圖/常春月刊提供)

3.不沾鍋 》

˙選擇包裝完整的不沾鍋，盡量不要挑選展示品。一般消費者選購時，習慣拿起放在櫥櫃上的展示品，這邊看一看，那邊摳一摳，這樣的行為容易造成不沾鍋受損刮傷。

˙不沾鍋不宜加入奶油、 酒精、醋。

˙不沾鍋使用冷鍋冷油。

˙使用不沾鍋前，先開抽油煙機再開火。

˙2005年美國環保署發現，不沾鍋的鐵氟龍塗層在高溫烹調時，可能導致全氟辛酸（PFOA）溶出，影響肝臟功能。因此，使用不沾鍋時不要使用鋼鏟，避免刮傷表層；烹調時以中小火（爐火小於鍋面，約2公分左右火勢）為主；不能長時間烹調、爆香或加入調味料，以免有毒物質釋出，更不要烹調帶殼海鮮以免刮傷鍋子。

˙不沾鍋清洗一定要用軟性布刷清潔，以防刮傷。

每次使用完後要烤乾鍋子，並抹上一層食用油。(示意圖/常春月刊提供)

4.鐵鍋 》

˙使用鐵鍋時不要有附加價值的想法，例如想靠使用鐵鍋來補鐵。

˙要挑選成分精純的鐵鍋，不要任意在路邊購買，以免成分不純；每次使用完後要烤乾鍋子，並抹上一層食用油。

●清潔鍋具3步驟 毒不入口

鍋具的清潔也很重要，許多專業廚師或煮夫煮婦，喜歡用鋼刷大力刷洗鍋面，快 速之餘卻不利鍋具保養。譚敦慈自己的經驗是，不論使用哪一種鍋具，都可遵循以 下的清潔步驟：

1、在烹煮後先用廚房紙巾擦拭鍋面油脂。

2、再加入一些水，開小火將水煮開，接著拿到水龍頭底下，並使用廚房抹布擦鍋具。

3、最後用乾淨的廚房抹布將鍋具擦乾後掛起來，盡量減少清潔劑的使用，也降低鍋具被粗糙的鋼刷或菜瓜布刮傷，影響鍋子 的使用年限。

此外，譚敦慈也提醒，不要將滾燙的熱油鍋直接拿到冷水下沖水，熱鍋碰到冷水會導致水氣四散，增加燙傷的危險，且飄散的煙霧吸入過多也會傷害肺部，假如 不趕時間的人，建議先將鍋子放涼後再清洗；趕時間的人如廚師則可先沖洗鍋子的背面。

●挑對鍋子、正確烹煮 食得安全與安心

譚敦慈強調，消費者在選購鍋具的時候，應盡量購買標示清楚、包裝完整的鍋具，盡量不要選擇已經被拆封的鍋具，可以避免買到被其他消費者刮傷的商品。而在烹調之後，應盡快將食物盛裝於瓷碗或瓷盤中，不可長時間放在鍋中，煮完食物後，也應順手將鍋子清洗乾淨，才能夠食得安全與安心。

(中時新聞網)