香港商暉資本管理公司，涉嫌推出「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」等投資方案，3年吸金1.8億，違反《銀行法》等罪。台北地檢署27日指揮調查局北機站兵分20路搜索，約談商暉公司高層幹部劉鴻輝、王金陽等多人到案。檢方28日 訊後，諭令劉、王2人各以50萬、30萬元交保，並限制出境及出海，另紫洣科技負責人李牧耘25萬元交保，另10名業務各以3萬元至15萬元不等金額交保。

至於商暉公司馬來西亞籍負責人許益康，因人在境外未到案，檢方不排除通緝；涉案的商暉公司台灣區負責人陳志遇另案在監服刑中，還有主管陳逸龍則是另案遭通緝。這3人昨天並未約談。

檢調據報，指商暉公司負責人許益康等人自2016年10月起至2019年12月止，先後以「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」對外吸金。2018年5月因「商暉TTC拆分盤」無法出金，「商暉TTC網站」無預警關閉。

許男等人為持續吸金，遂將投資方案轉換為「兆金皇朝兆金幣《TRILLIONFINANCECOIN》」等投資方案名義，疑以老鼠會手法詐財吸金。

檢調發現，商暉公司2016年10月至2019年12月，與設立金融服務平台網站的李牧耘合作，與商暉公司網站後台對接，且提供銀行虛擬帳號「扎佛利信託專戶」，收取投資人投資「商暉TTC拆分盤」、「兆金皇朝兆金幣」投資款項，並提供投資人提現、轉帳及查詢服務，估計吸金1.8億元。北檢表示，李男已另因涉馬來西亞ANB＆M101吸金集團案遭北檢起訴，法院審理中。

(中時 )