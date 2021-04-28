美財報周續跑，投資人觀望科技巨頭第一季的財報表現，周二美股四大指數僅道瓊上漲，其餘三指數皆收黑，台股ADR都走跌，台積電跌0.25美元（或0.21%）至8.41美元，近期表現不俗的聯電ADR漲多回檔，跌幅逾3%。

本周有多家美國大型科技公司公布第一季財報，特斯拉周一率先起跑，周二輪到半導體大廠AMD、搜尋引擎龍頭Alphabet等廠，明後天則輪到蘋果、臉書等企業，同時拜登也將發表首次國會演說，內容可能提及富人加稅、經濟振興計畫等議題。

另外，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)即將召開4月的利率決策會議，貨幣政策是否調整將成為市場關注焦點，周二美股僅道瓊上漲3.36點（或0.01%）至33,984.93點，標普500下跌0.90點（或0.02%）至4,186.72點，那斯達克指數下挫48.56點（或0.34%）至14,090.22點，費城半導體跌24.65點（或0.76%）至3,225.61點。

台積電ADR下跌0.25美元（或0.21%）至121.27美元，鴻海ADR跌0.06美元（或0.65%）至8.41美元，近期表現強勢的聯電ADR跌0.37美元（或3.31%）至10.82美元，聯電預計今（28日）舉辦法說會，後續動態成為關注焦點。

(中時新聞網)