國民黨主席將於7月改選，雖熱門人選眾多，國民黨地方人士卻反映繳費情形冷清，形同放棄黨主席投票權。國民黨高雄市黨部書記長蕭金龍表示，上屆高雄有4萬名黨員有投票權，今年預估恐只有3萬人，繳費情形確實不太熱絡，還在觀望中。資深黨工也表示，歷屆黨內相關選舉都很熱絡，今年真的較冷清，且多以零星繳費為主，不像過去有「黨員大戶」。

根據香港媒體《中評社》27日報導，有欠繳黨費的黨員須在3月31日完成補繳，方能獲得今年黨主席投票權；且由於今年黨費從200元調漲為300元，沒有積欠黨費的黨員，要在選舉公告前繳清黨費才有投票權。國民黨高雄市黨部統計，3月31日前赴黨部完成現場補繳黨費的人數約有8千人。

蕭金龍受訪表示，高雄黨員約7萬多人，3月31日前補繳了8千人，仍有超過一成，以補繳人數來說與歷屆相差不大；但是不需要補繳者，後續黨費繳交卻不太熱絡，還要再觀望。蕭指出，2017年黨主席選舉（吳敦義當選那屆）就相當熱絡，高雄有投票權的黨員就有4萬人，今年地方黨部預估可能只剩約3萬人。

不僅如此，資深黨工受訪也透露，高雄市選任黨代表約140人，基本上至少要100票才有可能當選、200票則是穩上，所以有意角逐者都會努力去拉票，帶動整體黨內選舉熱度；今年則真的較冷清，來繳費的「黨員大戶」也不多，以零星繳費者為主。

(中時新聞網)