駐日代表謝長廷硬拗台灣核電廠排放核廢水的爭議愈演愈烈，引起各界強烈反彈，國民黨前立委孫大千今（28）日再度提出質疑，表示為什麼謝長廷胡言亂語在先、持續爆料在後，卻仍然能夠穩坐駐日代表的位子呢？並提出謝長廷沒有被撤換的3種可能理由。

首先，孫大千直言「蔡英文不能撤換謝長廷」，他解釋，總統蔡英文這些年來一直遵守民進黨內派系共治的傳統模式，一旦撤換謝長廷，可能會打破現有的派系均勢，而引發另外一場派系大戰；因此，蔡英文怎麼能在民進黨內外交逼，風雨飄搖之際，又造成另外一波的黨內鬥爭呢？

孫大千指出謝長廷沒被撤換的3種可能理由。（圖／摘自孫大千臉書）

「蔡英文不敢撤換謝長廷」，孫大千提出第二點理由，指出謝長廷長期以來的親日言論，可能得到了日本政府高度讚賞，再加上此次發言又是為日本出頭，一旦撤換謝長廷，可能會影響民進黨和日本政府在這一段日子以來建立的緊密合作關係，所以蔡英文怎麼敢甘冒得罪日本政府的風險撤換謝長廷呢？

最後，孫大千說，「蔡英文不願撤換謝長廷」，因謝長廷長期以來的舔日態度，也許某種程度代表了民進黨政治人物內心的主觀意願，謝長廷說出了很多民進黨政治人物想說而不敢說的話，也做出了許多民進黨政治人物想做卻不敢做的事，那麼蔡英文又怎麼好意思撤換謝長廷呢？

(中時新聞網)