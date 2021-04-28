金管會公布外溢保單最新銷售狀況，2021年首季外溢保單新契約件數達11.84萬件，較去年同期2.24萬件跳增達4.28倍，初年度保費收入9.49億元，亦較去年同期2.97億元跳增達2.19倍。而南山人壽首季初年度保費收入達3.6億元，首度超越國壽稱冠。

金管會表示，目前已核准備查8家壽險業者推出68張外溢保單，依主要健康管理回饋項目類別，分為運動型、健檢型、長照型及混合型等4種。首季初年度保費收入前3大保險公司，依序為南山、國泰、新光人壽。

其中，運動型外溢保單以運動習慣折減保費或增加保額，目前有6家業者推出32張保單，較去年增加達12張，使首季新契約件數1萬6864件，較去年同期1萬5399件增加9.51％，初年度保費收入4.75億元，較去年同期2.5億元躍增達90.03％。

健檢型外溢保單則以體況數值折減保費或增加保額，目前有6家業者推出20張保單，較去年增加10張。首季新契約件數1萬7702件，較去年同期7027張跳增近1.52倍，初年度保費收入3.01億元，較去年同期0.46億元跳增達近5.42倍。

提供其他非現金方式給付促進健康服務的長照型外溢保單，目前有2家業者推出5張保單，較去年增加3張。相較於去年同期件數及保費均掛蛋，今年首季新契約件數297件、初年度保費收入5789萬元。

至於提供上述2種以上、或其他回饋項目的混合型外溢保單，目前有2家業者推出11張保單，較去年增加10張。首季新契約件數8萬3564件，較去年同期18件跳增4641倍，初年度保費收入1.15億元，亦較去年同期45萬元跳增254.71倍。

(時報資訊)