週二(4/27)美國經濟數據顯示房價飆升和消費者信心增強，10年期平衡通膨率飆升8年來最高，在微軟、Alphabet等大型科技企業公布財報及聯準會公布利率會議結果之前，華爾街保持觀望態度，美股道瓊、標普收近平盤。終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅區間位於-0.76%至+0.01%。此外，特斯拉下跌4.53%，聯電ADR下跌3.31%。

台股目前在5日線(17,353點)之上，週二盤中指數於平盤附近震盪，終場指數上漲23.61點，漲幅0.13%，收在17,595.9點，成交金額為4,988.29億元。三大法人合計買超0.55億元：外資買超29.54億元、投信賣超14.02億元、自營商賣超14.98億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：較前一交易日增加，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：守於5日均線之上，支撐為10日均線(17,245點)附近，壓力為17,850點附近。

（3）、技術指標：KD高檔鈍化，位於超買區，短線呈震盪盤堅格局。

櫃買指數相對加權指數強勁，5日均線有撐，漲幅0.72%，收在214.49點，下方支撐為206點附近，壓力為216點附近，KD黃金交叉且開口擴大，有望延續反彈走勢。

觀盤重點，台股走勢強勢，指數沿5日均線再創新高，我們認為短線上可以10日均線為支撐，並留意後續價量能否同步上揚，較有利多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、運輸、原物料等族群。

(時報資訊)