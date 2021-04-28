金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2021年前2月新契約保費1036.77億元、年增6％，成長幅度較1月3％擴大，主因投資型保單達515.69億元、年增達96％，傳統型保單521.08億元、年減27％，衰退幅度較1月32％收斂，其中仍以美元保單銷售熱度一枝獨秀。

保險局副局長張玉煇分析，國內外資本市場持續活絡，增添消費者購買投資型保單意願。其中，美元匯率相較過往仍相對便宜，使美元保單買氣較強，澳幣匯率今年以來較強勢，人民幣則受貿易戰影響波動較大，使消費者對澳幣及人民幣保單轉趨謹慎。

美元保單前2月新契約保費36.51億美元、年增達20％，幅度較1月15％擴大。其中，投資型保單17.92億美元、年增達1.41倍，幅度較1月1.51倍略降。傳統型保單18.59億美元、年減19％，衰退幅度較1月25％收斂。

前三大業者方面，投幣型外幣保單依序為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、國泰人壽。其中，投資型美元保單為國泰、台灣、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、中國、國泰人壽。

澳幣保單前2月新契約保費0.46億澳元、年減達64％，衰退幅度較1月59％擴大。其中，投資型保單0.28億澳元、年減達42％，衰退幅度較1月22％跳增。傳統型保單0.18億澳元、年減達78％，衰退幅度亦較1月75％擴大。

人民幣前2月新契約保費1.45億人民幣、年減達68％，幅度較1月67％略增。其中，投資型保單1.38億人民幣、年減達65％，幅度持平1月。傳統型保單0.07億人民幣、年減達88％，衰退幅度較1月89％略減。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安達、法國巴黎人壽，傳統型澳幣保單為新光、富邦、中國人壽。投資型人民幣保單為法國巴黎、安聯、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、國泰人壽。

(時報資訊)