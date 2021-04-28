小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事，景氣循環股進入全新時代，大型投顧研究機構指出，面板報價4月再度上漲3～8％，不僅優於先前市場預期第二季持平看法，訂單能見度已延伸至第三季，捨棄長期以來對友達、群創採用的股價淨值比評價法，改用本益比，賦予42、40元的新天價。

【1】面板雙虎大復活 投顧改採本益比評價

景氣循環股進入全新時代，大型投顧研究機構指出，面板報價再揚升，IC、玻璃基板，偏光片等零組件缺貨助漲，訂單能見度已至第三季底，相準產業結構出現大轉彎，捨棄長期以來對友達、群創採用的股價淨值比評價法，改用本益比，賦予42、40元的新天價。

【2】塞塞塞 歐洲線40呎櫃 運價破1萬美元

貨櫃船運市場因塞港、缺櫃現象未解，歐美線3月底到5月底有92個航次取消，船公司與攬貨業者指出，本周最新報價歐洲線每大箱（40呎櫃）運價破萬，較上周拉高1,000到1,400美元，英國則重新回到1.2萬美元高價，相關船公司第二季獲利優於第一季態勢越來越明顯。

【3】長榮史上最大貨櫃船 七月交船

長榮海運在船隊規劃上超前部署，今年有30艘船交船，可望成為這波航運榮景的最大受惠者。其中，由南韓三星重工打造的1.2萬TEU（20呎櫃）貨櫃新船，28日將彎靠台北港，正式航行運價創新高的美西航線；7月長榮則將迎來史上最大的2.4萬TEU貨櫃船，未來將行駛歐洲線。

【4 】5萬投資人注意 富邦VIX 6月3日下市

投資人注意！期富邦VIX ETF（00677U）已達下市條件，富邦投信27日已依規定向台灣證交所申請終止期貨信託契約。金管會證期局副局長郭佳君27日表示，金管會已核准其中止期貨信託契約，預計在2021年6月3日下市、最後交易日為6月2日，投資人可選擇在此期限前自行賣出ETF，或續抱等公司作淨值清算，還是可以拿回一些權益。

【5】通膨蠢動 美銀警告繫好安全帶

根據美國銀行的調查發現，財報季登場以來美企法說會上提及通膨次數是去年三倍多、創下該投行自2004年開始該調查以來最高紀錄。美銀警告投資人最好要「繫好安全帶」，因為這意味通膨將出現強勁反彈。

(中時新聞網)