昨天NBA場上出現令人非常匪夷所思的一幕，在騎士與暴龍比賽中洛夫(Kevin Love)看來心情很差，這場比賽他不但表現不佳還做出傷害球隊的事情，據騎士記者費德(Chris Fedor)的報導，在第三節洛夫情緒失控，導致騎士分差從4分被拉大到11分。而在第四節他沒有出場，騎士教練表示，賽後洛夫已經向隊友道歉，球隊將繼續前進。

What is Kevin Love doing 😅 pic.twitter.com/WpZP4UZJHL — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2021

洛夫這球非常沒有運動家精神，在一次底線發球時，裁判將球扔過來之後，他並沒選擇接住，而是漫不經心隨手一拍，而球直接被暴龍球員拿到，並且隨即助攻隊友外線命中三分。至於在如此一幕發生後，洛夫仍漫不經心從場邊走過去，似乎與他沒有關係，他如此欠缺職業精神一幕遭外界質疑，畢竟這球完全是送對手得分，而且當時騎士沒有落後到無法翻盤的地步，他沒必要這樣放棄比賽。

據報導他這麼做事出有因，他當天在場上多次不滿裁判的判決，所以不僅場上表現受影響，整個心態也崩塌，才導致做出如此離譜行為，身為騎士老大哥的他做出非常壞的示範，球隊上可是有不少新人，他這麼做除了打擊球隊士氣，也可能讓小老弟們以後有樣學樣，真的非常不應該。

其實洛夫精神狀況一直都有問題，過去曾透露自己有恐慌和憂鬱症，時常看心理醫生，2017年11月對老鷹比賽恐慌症突然發作。「好像腦袋要從頭裡爬出來，」他形容。接著他提早下場，回到休息室，只記得有人陪他就醫，做了好多檢查卻沒異狀，兩天後照常比賽，沒多少人知道他恐慌症發作，但一切如常的背後，他悄悄開始治療：「從沒想過自己會需要心理治療。」或許症狀還困擾著洛夫，希望他能快點好起來！

(中時新聞網)