《美麗島電子報》26日公布最新民調，台中市長盧秀燕獲得超過7成的滿意度，且在2022年地方選舉中，盧秀燕無論是對上民進黨立委蔡其昌或何欣純，支持度都大幅領先。對此，國民黨青年部主任陳冠安指出，這份民調顯示盧秀燕在各方面都獲得台中市民的支持，且該民調的「不表態率」僅有1成多，顯示目前盧秀燕在台中的支持度是扎扎實實的。

陳冠安昨(27)日在網路節目「雲端最前線」中指出，近期公布的兩份民調中，盧秀燕都獲得了高達7成的支持度；而目前距離正式選舉還很久，通常民眾受訪時較會傾向不表態，譬如在2018年大選時，美麗島民調也曾在選前4個月進行過民調，而當時的「不表態率」還接近4成；但現在距離選舉還有1年半的時間，不表態率卻僅有1成多，顯示盧秀燕在台中當地的支持度扎扎實實。

國民黨青年部主任陳冠安。(中時資料照)

陳冠安另外也提到黨主席江啟臣的支持率，他認為儘管江的總體滿意度僅有33%，看似不高，但是江啟臣身為在野黨領袖，站在第一線攻擊民進黨，根據今年初青年部所做的大數據分析，在2020年中，江啟臣對於「民進黨」這個關鍵字攻擊次數僅次於台北市議員羅智強，而這自然也會吸引較多綠營民眾的反對。

陳冠安指出，江啟臣在國民黨內的支持度高達6成，而在中間選民以及年輕民眾的支持度中，也都「由負轉正」，這代表著江啟臣目前正帶著國民黨往中間路線前進，而非往深藍走。

(中時新聞網)