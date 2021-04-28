Home+中嘉數位董事會通過，由童至祥(Sophia Tong)女士接任中嘉總經理一職，並於5月17日正式上任。中嘉董事長郭冠群表示，童至祥不但擁有科技及零售跨產業背景，且同時兼具外商與本土企業領導經歷，在經營管理、B2B、B2C皆歷練深厚，正是產業轉型所需要的新力量，雖非電信產業出身，相信她的加入能為集團帶來全新的視野，並且為台灣有線電視行業帶來全新的氣象。

童至祥女士曾任特力(2908)集團執行長、IBM大中華區各事業部總經理，也是台灣IBM第一位女性總經理，在擔任特力執行長的11年間，帶領組織轉型，以創新及整合為策略，推動特力全球整合及以消費者為中心的服務文化，使特力在台灣零售品牌成為台灣消費者心中居家產業的首選品牌。

童至祥表示，有機會再一次跨越到這個快速變化並充滿挑戰與機會的產業，將全心全力帶領中嘉團隊持續突破與創新，希望打造一個以客戶為中心並持續提供價值的優良品牌，開創屬於中嘉的新紀元。

對於童至祥的就任，董事長郭冠群從消費者、公司內部與產業三方面表達高度的期許，他表示，對消費者，期許童總能帶領中嘉，更傾聽、呼應消費者的需求，在中嘉轉型為新世代寬頻科技公司的過程，她必能以IBM及特力的經驗，兼顧客戶體驗以及技術創新；對公司同仁，她也將深化中嘉核心價值、持續完成組織改造，讓營運更具效率，使同仁能更熱情投入；對產業上下游以及有線電視同業，更要借重新任總經理的多元背景，為產業帶來新的對話，並產生更多整合的契機。

(時報資訊)