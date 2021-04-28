東元(1504)與法商施耐德電機宣布將建立銷售夥伴關係，由東元取得施耐德樓宇配電與自動化控制Easy系列產品台灣區代理權，雙方並簽署合作備忘錄，未來兩大機電廠也不排除進一步在工業物聯網解決方案等商業結盟。

東元代理銷售的施耐德產品，以施耐德電機在全球市佔率第一的低壓產品為主，涵蓋樓宇配電及自動化控制Easy產品系列，包含空氣斷路器、模殼式斷路器、電磁接觸器、變頻器等相關產品。雙方合作後，不但可以加速施耐德產品在台灣的市場開拓，也可望拉高施耐德電磁接觸器目前在台灣的市佔率，從3成提升至4成以上。

東元和施耐德電機原本即為重要的商業夥伴，此次建立銷售夥伴關係後，將可更進一步推升雙方合作，讓更多台灣企業得以採用歐規高品質、高安全產品及服務，加速台灣產業的數位轉型。預期雙方的綜效發展，在此次合作的產品系列可帶動在3年內提升3至5成的年複合成長率。

施耐德電機近年力推工業物聯網解決方案，從樓宇、工業、IT到電網提供完整的智慧系統服務及彈性；東元在智慧能源及智慧電網的發展，實績遍佈國內外，而產品數位化也是東元的發展重點。雙方共同推動台灣產業升級，推升台灣市場的智慧發展。

(時報資訊)