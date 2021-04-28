台中市今年1至3月全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪發生數與去年同期相較，均呈現減少趨勢；去年精進緝毒成效工作計畫更獲內政部警政署評為六都第一，表現優異。市長盧秀燕表示，治安工作需區域互相合作，市府將持續努力，守護城市安全。

市府舉行治安與公安會報，由警察局進行治安工作報告。警察局指出，今年1至3月全般刑案發生5,685件，較去年同期減少440件；全般竊盜發生852件，較去年同期減少114件；暴力犯罪發生12件，與去年同期相同；詐欺犯罪發生366件，較去年同期減少4件，整體刑案發生數減少，破獲率上升。

在各項治安重點工作執行績效上，警察局除全面掃蕩毒品犯罪，去年精進緝毒成效工作計畫也獲內政部警政署評為六都第一。

警察局2月25日起至3月1日辦理「安城專案」，針對黑道幫派易聚集場所、非法槍械、毒品等實施專案臨檢檢肅到案，共臨檢337處場所，動員人力3043人次，查獲非制式槍械3件、槍4枝、毒品96件。

配合內政部警政署實施「全國同步掃黑專案行動」，共計9人、組織共犯61名成員到案，並查獲制式手槍等贓證物，未來將持續針對特定場所加強臨檢，遏制不法。

(中時 )