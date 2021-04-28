今早在網路流傳一張郵局內部公文，擬將上班時間由現行的上午8點半調整為9點，下班則依不同郵局由目前的下午5點或5點半，統一延後到至6點，引爆內部員工反彈，認為要延後上下班，不僅生活品質打折、接送孩童不方便，且同樣是金融業的銀行也只有營業至下午3點半，若是為了便民，乾脆開24小時，貼文曝光後，引發網友熱議。

郵局內部員工不滿郵局研議調整上下班時間。（圖／翻攝自PTT）

一名網友今早於PTT八卦板爆料，朋友是郵局的員工，最近內部瘋傳一張公文，內容為郵局為了便民，有意將原本上班時間8點半改為9點，下班時間則從現行下午5點或5點半統一延長至6點，引發工不滿，在公司群組內吵翻。

爆料網友轉述，郵局員工認為，大部分同仁皆是雙薪家庭，若延後上下班時間，不僅接送孩子不方便，生活品質也大打折，且改為9點營業後，勢必會影響部分8點半趕著辦事的民眾，且與銀行相比上班時間不僅長，周六還要上班。

郵局員工說，現在郵局已設置非常多的i郵箱，目的就是要提供民眾在非營業時間使用，延後上下班時間，「根本互相矛盾」，若是為了給民眾方便，「乾脆開到晚上10點或是24小時，民眾最方便」，更直呼「難怪被叫血汗郵局」，

貼文曝光，引發網友議論，「郵局乾脆跟7-11合作好了」、「銀行是為了點帳才拉鐵門，根本不是3點半下班」、「講白了要拗你，改為6點下班，那人潮絕對拖到7點」、「真的覺得有疑慮，建議可以找工會」、「郵局據點滿多的，我覺得沒有必要延長時間」、「現在晚上常常都還看到郵差在送件，假日也是，郵局人員辛苦了」。

對此，中華郵政副總郭純陽則回應，該公文由內部單位給各個郵局主管，目前仍在調查階段，會不會調整營業時間，都得看調查結果，郭純陽也表示，調整時間只是為了方便民眾，現在也有部分地區郵局的營業時間，因當地需要有調整，像是台北郵局就營業至晚間9點。

(中時新聞網)