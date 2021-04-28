台中市7歲黃姓男童學柔道被摔到嚴重腦傷恐成植物人，男童父親雖沒有監護權，但已跟律師討論後續照顧費用，金額恐高達上千萬。對於被網紅女醫師抨擊「只會出一張嘴」，黃父反駁：「你們看過離婚後，還送手機給前妻和舅舅的人嗎？」。

黃童的父母離婚，他的監護權歸母親所有。黃母昨接受三立新聞訪問，首度發聲並替哥哥（男童舅舅）喊冤，對於外界質疑哥哥只錄影不救人，她表示離婚後帶2個孩子無依無靠，是哥哥說「妳的孩子，我幫你養！」，靠娘家幫忙輪流照顧孩子，哥哥「像孩子的爸爸一樣，扮演父親的角色」，周遭的親友都知哥哥很愛小孩。

但黃童父親卻抱持不同看法，直說曾和黃童舅舅對質，「他講的話，我沒有辦法接受」。黃父坦言，舅舅一直很疼孩子，但是為何這次沒有制止教練，適當處理，他也不解。

至於被網紅女醫師抨擊「只會出一張嘴」、「為孩子做過些什麼」，黃父表示自己從不吝嗇，都有資助扶養費，更反問：「你們看過離婚後，還送手機給前妻和舅舅的人嗎？」。

黃父表示孩子若變植物人，後續照顧費用高達8位數，由於擔心何姓教練脫產避責，他已跟律師進行討論，但因申請假扣押至少要提供三分之一擔保金，這部分他們有困難，希望市府能協助。

而律師林仲豪則估計，民事求償包括醫療費用、喪失勞動力及精神慰撫金3項，其中醫療費用及勞動力損失就高達3816萬元，再加上精神慰撫金，求償金額恐怕會突破4千萬元，不過重點不是求償多少，而是「對方能賠多少？」。

林仲豪指出，醫療費及喪失勞動力的損害賠償，僅黃姓男童的監護人即母親有權利提出，未來若獲判賠，也只有黃姓男童母親能保管、運用；至於精神慰撫金的部份，父親及母親可個別提出。

(中時新聞網)