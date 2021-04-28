中國航空母艦遼寧號編隊昨天穿過日本沖繩本島與宮古島間海域北上東海；當天上午1架直升機從遼寧號升空，一度接近釣魚台列嶼，日本自衛隊戰機緊急升空因應。

日本放送協會（NHK）、共同社等報導，防衛省統合幕僚監部表示，海上自衛隊確認中國海軍航空母艦遼寧號等共6艘艦艇編隊，26日至27日從太平洋穿過日本沖繩本島與宮古島間海域北上東海。

昨天上午遼寧號編隊通過上述海域後，1架直升機從遼寧號起飛，接近日本聲稱擁有主權的釣魚台列嶼（日本稱「尖閣諸島」）中的赤尾嶼，在赤尾嶼北方約50 公里到100公里處飛行，航空自衛隊戰機因此緊急升空。

日方表示，這架直升機未侵入日本領空，6艘艦艇也沒有侵入日本領海。

遼寧號編隊本月3日至4日從東海南下，同樣穿越沖繩本島與宮古島間海域，朝太平洋航行，5日聲稱在台灣周邊海域訓練。

日本防衛省將針對共軍這一連串活動的目的進行分析，繼續保持警戒與監視。

(中央社)