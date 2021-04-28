特斯拉和3M上季財報表現平淡，以及投資人觀望即將公布的微軟、Alphabet等重量級企業業績，周二美股標普500指數和道瓊工業指數幾近收平，那斯達克指數小跌。

微軟、谷歌母公司Alphabet和超微將在周二盤後公布業績，緊接著蘋果、臉書和亞馬遜也將陸續發布財報。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide表示，每個人都在等待今天盤後這些大型科技公司的財報，如果業績不錯，我認為會有很多的正面動能；但若結果令人失望，我們可能面臨非常動盪的一周。

周二收盤，道瓊工業指數微升0.01%，為33,984.93點。標普500指數微跌0.02%，為4,186.72點。那斯達克指數收跌0.34%，為14,090.22點。

標普500指數11大類股跌多漲少，僅工業、金融和能源股收高，分別漲0.87%、0.91%和1.26%。非必需消費品類股、科技股和通訊服務股分別收跌0.10%、0.27%和0.45%。

特斯拉股價下挫4.5%。該公司上季業績表現不及部分投資人預期，其亮眼的營收主要受惠於銷售碳排放額度和比特幣，而非電動車本業。

3M表示，新冠肺炎疫情和2月冬季風暴造成的供應鏈中斷推升公司成本，股價收跌2.6%。

根據Refinitiv IBES提供的數據，標普500指數成份股第一季整體每股盈餘預估較去年同期成長35%，創下自2010年第四季以來最強勁的增長。

因經濟數據改善、疫苗接種進度加快，以及規模空前之貨幣和財政措施帶來提振，周一標普500指數和那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高。

Globalt Investments資深投資組合經理人Tom Martin表示，我們正處於經濟持續復甦，有激勵性的資金可以花用，人們消費的意原也已經增強，今年結束前你將看到一些非常樂觀的想法。

隨著新冠疫苗加速推展與更多財政激勵措施上路，越來越多服務業重新開張，美國4月消費者信心登上14個月新高。

本周投資人將關注聯準會為期兩天的決策會議，以尋找該央行如何看待通膨、購債，以及資產價格飆漲對金融體系構成之風險的線索。市場普遍預期聯準會周三會後將不會改變其政策指引。

優比速（UPS）上季營收意外強勁，股價大漲10.42%。

奇異（General Electric）下跌0.6%，因投資人原本預期該公司將上修2021年展望。

(時報資訊)