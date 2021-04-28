電競相關需求從去年旺到今年，且新一代處理器規格大幅提升帶動高瓦特數電源供應器升級潮，降低了電子供應鏈缺料衝擊，僑威(3078)表示，部分網通及電競機種訂單已排至第3季，如無重大意外事件，今年正成長不難，全年營收及獲利應該不會比去年差。

僑威為CLONE市場電源供應器代工龍頭，產品聚焦在高瓦特數電競PC相關電源、非PC相關網通、安全監控、電動兩輪車及無線充電等，全球新冠肺炎疫情自去年大爆發至今難止，電競相關宅經濟、電動兩輪車需求暢旺，且新一代處理器規格大幅提升，引爆電源供應器升級潮，高瓦特數電源供應器需求提升，讓深耕中高功率電源供應器的僑威業績自去年下半年一路好到今年。

就各產品來看，目前PC相關電源產品佔僑威去年營收比重約74%，其中中高瓦功率(550W以上)佔PC電源75%到85%，非PC相關電源佔比約25%，其中又以網通及安控相關產品佔比最高，約佔非PC產品80%到90%，其他則是IPC、無線充電、電動兩輪車及汽車充電電源汽車、充電樁等。

終端客戶需求強勁，僑威第1季合併營收為27.23億元，年成長195.52%，部分網通及電競機種訂單更已排到第3季，不過IC等上游原物料長短料嚴重，成為僑威出貨最大變數，加上原物料價格飆漲，僑威要向下游客戶反應有時間落差，且不同客戶願意吸收漲價幅度不一，很難完全轉嫁，致使僑威今年毛利率承受不小壓力。

大陸缺工且工資高漲，加上中美貿易戰未歇，僑威在越南建置新生產據點，越南新廠於去年底完成，目前越南新廠架設兩條PC電源線及兩條Adapter線，第2季起亦會將越南舊廠產線併到新廠，屆時PC及Adapter產線將各增加1條線，成為3條PC電源及3條Adapter產線，而原本越南舊廠則改為生產變壓器，包括輔助變壓器及主變壓器產品，以支應越南新廠所需的變壓器。

僑威表示，目前電源產品生產還是以大陸廣州廠區為主，江西廠則是生產變壓器、線圈、線材及散熱片等，亦有塑膠射出產線，越南廠先導入美國客戶產品，整體來看，大陸廠區產能約佔總產能80%多，越南廠佔比約10%多，因應越南新舊廠產線整併及舊廠增設變壓器產線，今年資本支出會比去年多，整併及擴產後，預計越南廠可增加約20%到30%以上的產值。

(時報資訊)