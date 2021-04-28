去年下半年開始，全球海運價格飆升，到目前還持續一路上漲，貨櫃三雄獲利飆上歷史新高。在公司獲利亮眼下，也傳出員工薪資跟著調漲。根據公司治理最新公布的的訊息指出，長榮(2603)今年元月已經全面調薪，調薪的幅度是3％～4％，陽明(2609)、萬海(2615)還在規劃及討論，其中，萬海可能在10月跟進調薪。

貨櫃三雄去年第3季開始迎來營運爆發成長期，也扭轉上半年低迷的情況，長榮傳出員工去年年終獎金高達10個月，今年長榮最新公布的公司治理內容揭露，員工預計調薪2.5％～3％，實際調幅優於預期，達到3％～4％，如果運價一路旺到年底，員工今年的年終獎金將令人稱羨。

在貨櫃三雄中，萬海是6年來年年獲利的公司，公司每年10月固定調薪，因為海運景氣旺到不行，今年調薪的幅度也讓員工期盼。

陽明近6年來，只有2017年及2020年是呈現獲利，公司獲利相形失色，也因此已經有3、4年沒有大規模的調薪，今年整個運價是一路創高，公司自結獲利持續讓法人調升全年獲利目標，在新任董事長接任後，對於員工福利措施也相當重視，至於會不會調升還是調升幅度，還要由公司討論後公布。

(時報資訊)