周一融資大增79億元、台股周二做震盪整理很正常，不過在第一季財報利多將陸續公布下，終場指數以上漲23點收在17595點，成交量為4960億元。

周一融資雖大增79億元、籌碼愈來愈凌亂，但因第一季財報和4月營收將陸續公布，所以只要10日線~月線支撐17000~17250未跌破前短期就還有機會持續走價量背離波來反映財報利多，當5月財報利多反應近尾聲時，就須提防另一波的漲多拉回整理。

(時報資訊)