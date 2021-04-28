《晨間解盤》短線易震 仍續湧財報利多(倫元投顧提供) 08:532021/04/28 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一融資大增79億元、台股周二做震盪整理很正常，不過在第一季財報利多將陸續公布下，終場指數以上漲23點收在17595點，成交量為4960億元。 周一融資雖大增79億元、籌碼愈來愈凌亂，但因第一季財報和4月營收將陸續公布，所以只要10日線~月線支撐17000~17250未跌破前短期就還有機會持續走價量背離波來反映財報利多，當5月財報利多反應近尾聲時，就須提防另一波的漲多拉回整理。 《晨間解盤》台股長多結構ing(倫元投顧提供) 《晨間解盤》短線震盪盤堅(日盛投顧提供) (時報資訊) #台股 #解盤 #指數 #選股 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股漲跌互見 聯電法說會登場ADR大跌逾3％ 08:302021/04/28 財經 財報背後藏兩大隱憂 特斯拉盤後挫逾2％ 09:062021/04/27 財經 首季營收衰退 廈門銀行股價跌 04:102021/04/28 全球財經 《電子零件》欣興業內外皆美 Q1淡季獲利創次高 08:022021/04/28 財經 《美股》供應鏈改善 超微上修全年展望 09:272021/04/28 財經 《美股掃瞄》觀望大咖業績 美股近持平 08:532021/04/28 財經 特斯拉賣比特幣 上季獲利飆新高 04:102021/04/28 財經要聞 面板雙虎大復活 投顧改採本益比評價 04:102021/04/28 財經要聞 搶下英特爾市占 超微營收翻倍賺 盤後大漲逾4％ 10:002021/04/28 財經 特斯拉 2021 年第一季財報亮眼：連續第七季度獲利、營收年增 74％ 15:382021/04/27 汽車情報-汽車新聞 《半導體》MOSFET旺翻！杰力首季登頂、每股賺3.14元 09:102021/04/28 財經 財經熱門新聞 陸股驚現不祥之兆 謝金河曝背後2大致命傷 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 搶下英特爾市占 超微營收翻倍賺 盤後大漲逾4％ - 財經 面板雙虎大復活 投顧改採本益比評價 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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