【愛傳媒陳朝平專欄】新冠疫情，一波未平一波又起。這廂，窮國疫情二次爆發，苦無疫苗可用；那廂，美國疫苗供過於求，甚至出現疫苗太多卻找不到人施打的怪現象。弄得各國又羨又恨。

近日疫情大爆發，每日確診人數躍登全球冠軍、且是美國印太戰略重要夥伴的印度，痛批美國吝於分享多餘的疫苗，還管制原料出口、把持專利。位在加勒比海的台灣友邦聖克里斯多福，則抱怨美國「連一劑疫苗都沒給」!

美國需要盟邦在南亞對付中國時，呼籲大家團結一致對抗中國，將印度視為印太戰略的重要盟友。如今，印度疫情大爆發，醫療體系頻臨崩潰，大難臨頭，美國行有餘力卻坐視不理。

從川普到拜登，美國痛批中共展開疫苗外交，提醒各國不要墜入中共疫苗外交的陰謀。可是，自個兒卻把持著多餘的疫苗，吝於與盟邦分享疫苗。

美國成天脅迫台灣在中美洲的僅存友邦不得與中共建交，卻捨不得與他們分享一些疫苗？難怪疫情蔓延卻無疫苗可打的巴拉圭，都準備琵琶別抱了！

對了！台美關係近來挺麻吉的，聖克里斯多福、巴拉圭，何不透過台灣與美國交涉，請美國大發慈悲，賞些美國人用剩的、用不著的疫苗，救救他們的子民？別傻了！台灣若是能從美國募到一劑疫苗，就阿彌陀佛了!哪裡還輪得到中南美洲的小國的小朋友、黑朋友？

今年3月，80個國家曾經在世界貿易組織提議，暫時凍結歐美藥廠的新冠疫苗專利權，好讓其他國家有能力的藥廠，加入疫苗生產行列。然而，美國、英國和部分歐盟成員國，毫不猶豫地封殺了此議。

英美和部分歐盟國家的封殺，意味著新型態的疫苗霸權主義，已然來臨!也意味著白人至上主義者對有色民族的歧視，從未歇止。從疫苗看見美國霸權主義的真面目！Taiwan Can Help，肯定換不到U.S.A. Can Help!

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)