【愛傳媒陳朝平專欄】新冠疫情,一波未平一波又起。這廂,窮國疫情二次爆發,苦無疫苗可用;那廂,美國疫苗供過於求,甚至出現疫苗太多卻找不到人施打的怪現象。弄得各國又羨又恨。

近日疫情大爆發,每日確診人數躍登全球冠軍、且是美國印太戰略重要夥伴的印度,痛批美國吝於分享多餘的疫苗,還管制原料出口、把持專利。位在加勒比海的台灣友邦聖克里斯多福,則抱怨美國「連一劑疫苗都沒給」!

美國需要盟邦在南亞對付中國時,呼籲大家團結一致對抗中國,將印度視為印太戰略的重要盟友。如今,印度疫情大爆發,醫療體系頻臨崩潰,大難臨頭,美國行有餘力卻坐視不理。

從川普到拜登,美國痛批中共展開疫苗外交,提醒各國不要墜入中共疫苗外交的陰謀。可是,自個兒卻把持著多餘的疫苗,吝於與盟邦分享疫苗。

美國成天脅迫台灣在中美洲的僅存友邦不得與中共建交,卻捨不得與他們分享一些疫苗?難怪疫情蔓延卻無疫苗可打的巴拉圭,都準備琵琶別抱了!

對了!台美關係近來挺麻吉的,聖克里斯多福、巴拉圭,何不透過台灣與美國交涉,請美國大發慈悲,賞些美國人用剩的、用不著的疫苗,救救他們的子民?別傻了!台灣若是能從美國募到一劑疫苗,就阿彌陀佛了!哪裡還輪得到中南美洲的小國的小朋友、黑朋友?

今年3月,80個國家曾經在世界貿易組織提議,暫時凍結歐美藥廠的新冠疫苗專利權,好讓其他國家有能力的藥廠,加入疫苗生產行列。然而,美國、英國和部分歐盟成員國,毫不猶豫地封殺了此議。

英美和部分歐盟國家的封殺,意味著新型態的疫苗霸權主義,已然來臨!也意味著白人至上主義者對有色民族的歧視,從未歇止。從疫苗看見美國霸權主義的真面目!Taiwan Can Help,肯定換不到U.S.A. Can Help!

作者為資深媒體人

