台中7歲黃姓男童，初學柔道就被就讀小四的學長與教練，重摔27次致瀕臨腦死，目前仍躺在醫院救治，事發時，在旁拍攝影片的黃童舅舅，被質疑如果當時出面制止，就不會發生這樣的憾事，黃童的父親與舅舅對質後，也無法接受對方的說法，認為兒子被摔成重傷，舅舅也要負責任。對此，常對婚姻與時事發表看法的美女醫師黃宥嘉昨（27日）發文力挺黃童舅舅表示，黃母與丈夫離婚後，為了工作賺錢，將孩子托付給家庭成員（包括舅舅）照顧，可是「黃父請你列表看看，你為這個孩子做過些什麼付出？」。

摔童事件發生當時，在一旁錄影的黃童舅舅，沒有及時出面制止教練的作為，成為外界關注焦點，黃童的父親事後也不認同，認為一般人看到有小孩被摔，即使不是你的親人，也會過去詢問與瞭解，如果兒子的舅舅當時出面詢問教練，事情就不會嚴重到這個地步，所以與舅舅對質後，無法接受對方的回應，說教練要摔之前有先告知。

據悉，黃父與前妻2年前離婚，2個孩子的監護權歸前妻所有。黃母昨日出面為哥哥（黃童舅舅）喊冤說，她離婚後無依無靠時，是哥哥說：「妳的孩子，我幫你養！」因此與娘家媽媽輪流照顧孩子，哥哥像孩子的爸爸一樣，扮演父親的角色，周遭的親友都知道哥哥很愛小孩。

眼科美安女醫師黃宥嘉，力挺黃童舅舅，反問黃父：你為這個兒子付出什麼？（圖／翻攝自臉書）

還說，她因為平時上班比較忙，如果沒有母親和哥哥幫忙，真的撐不下去，事發後，哥哥比任何人都難過與自責，但仍不斷鼓勵她為了兒子要撐下去，如果他不是愛妹妹，根本不需要來幫忙，還願意在生活上承擔這麼多的責任。

看到黃父質疑黃童舅舅事發時不作為的新聞，眼科醫師黃宥嘉在臉書發文表示「黃父你試著列表看看，你為這個兒子做過些什麼付出？」、「嫌人家帶小孩帶的不好的人，都是自己沒有在帶小孩的人」。

黃宥嘉說，黃父與前妻離婚後，孩子的媽媽需要去工作賺錢，把孩子託付給其他家庭成員照顧，但可曾感激過他們？她能明白黃父內心對舅舅的質疑，不過，「請您先告訴我們，當前妻與前舅舅在付出金錢與時間與愛的時候，你在幹嘛？」

整起事件的根本問題，在於「偽教練應該不是要人出聲制止，而是他要有知識不可以對兒童這樣」，希望外界不要太苛責舅舅，他也是愛男童，才會帶去學柔道，還在場邊錄影，不然他就自己去旁邊滑手機了。

(中時新聞網)