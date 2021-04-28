成衣大廠聚陽(1477)受惠美國服飾零售景氣將因解封而大幅復甦，訂單能見度達4Q，獲利結構受惠產品組合而轉佳，ASP可望提升3%以上。公司主要客戶因線上業務營收展望正向，對聚陽產品單價及毛利率提升亦有助益，法人預估今年營收上看297億元，今年運動休閒服飾占比可望達接近40%。

聚陽首季營收68.17億元，季增12.8％，年增11.2％，在匯率不友善的環境下毛利率仍較去年同期提升，主要因產品組合改善，過往公司快時尚產品占比較高，今年策略轉往機能休閒類產品，在訂單需求高於產能的情況下，公司有較大彈性挑選單價較高、利潤較好的訂單，推升毛利率較去年同期成長，首季稅前淨利8.26億元，稅前EPS為3.71元。

聚陽主要品牌客戶為GAP、Fast Retailing等，主要通路客戶為Target、Walmart等，主要百貨客戶為Kohl’s等，2020公司主要客戶營收比重，GAP占23%，日系客戶占比22%，Kohl’s占7%，Walmart占6%。至於各產區產能方面，越南廠占40%，印尼廠占34%，柬埔寨廠占20%，中國廠占4%，菲律賓廠占2%，合計總產能1460萬打，其中，代工產能占比約6-7%，預期2021年公司產能擴充幅度將較去年成長20%以上，擴充地區以越南及印尼廠區為主，因印尼有購地興建廠房，預期2021年印尼產能成長幅度將較其他廠區快速。

(時報資訊)