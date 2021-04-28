杰力(5299)董事會承認110年第一季財報，單季合併營收5.79億元，每股獲利3.14元，同創史上單季新高，也為杰力首度單季每股獲利超越3元大關，今年杰力看好NB市場持續樂觀，隨著高階產品的比重增加，也將帶動ASP表現，進而推動毛利率。

杰力第一季合併營收為5.79億元、營業利益1.38億元，稅後淨利1.11億元，單季每股獲利為3.14元，均創史上同期新高。

MOSFET(金氧半場效電晶體)廠市場火熱，杰力首季淡季不淡，先前3月營收就已經首度躍上2億元大關、寫下歷史新高，也相較去年同期成長62.05%。

杰力持續樂看今年的NB市場，研調機構也預估今年全年NB市場規模上看2.5億台，目前全球非蘋筆電以外其餘多家NB廠皆為杰力客戶，杰力將持續以NB產品線為營運主軸，並瞄準高階商用NB、高階GamingNB/PC等，拉升ASP。

面對晶圓產、封測產能緊張，杰力今年擴增晶圓產能以兩位數為目標，到位時間應該落在下半年，至於後段封測，以今年上半年為基礎，下半年也希望再成長兩位數。有鑑於成本調漲，杰力也會將成本轉嫁與客戶，調漲幅度約10~20%，依照各產品別有所不同。

(時報資訊)