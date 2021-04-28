NB相關需求延續，電池模組廠—順達(3211)第1季稅後盈餘為2.24億元，年成長1.43倍，單季每股盈餘為1.53元，由於訂單能見度良好，順達預估，今年上半年可望比去年同期好。

順達主要產品為NB及平板電腦電池組，約佔公司營收逾90%，由於IT產業競爭激烈，近幾年公司亦努力往非IT產品佈局，包括：動能電池的電動摩托車/電動自行車、儲能相關的伺服器不斷電系統、BBU等，以及居家儲能系統等。

由於全球新冠肺炎疫情未止，遠距生活及宅經濟需求維持高檔，順達第1季合併營收為51.59億元，年成長74%，營業毛利為4.85億元，年成長83.71%，單季合併毛利率為9.41%，年增0.5個百分點，營業淨利為3.16億元，年成長1.84倍，稅後盈餘為2.24億元，年成長1.43倍，單季每股盈餘為1.53元。

去年非IT產品佔順達營收比重不到兩位數，順達希望3年左右非IT產品佔比能達到佔比15%到20%。

由於訂單能見度良好，順達預估，今年上半年可望比去年同期好。

(時報資訊)