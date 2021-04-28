2018年日本關西機場事件，間接導致駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北市議員羅智強當時在臉書痛批駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，因而遭謝提告求償100萬元；昨(27)日台北地院審結，判謝敗訴，羅免賠，可上訴；對此，羅智強今日在臉書指出，蘇啟誠冤死一案，有三個名字一定要記得，除了楊蕙如和謝長廷外，還有一個就是立委蔡適應，而他也想問，「面對蘇啟誠，蔡適應，你心安嗎？」

羅智強指出，過去2年多，為蘇啟誠冤死案，他不遺餘力的為這位優秀的外交官爭公道，率先揭發謝長廷愛將楊蕙如養網軍idcc造謠中傷大阪處，也痛批謝長廷卸責，謝長廷為此提告羅智強求償100萬元，而如今法院判決他勝訴、謝長廷敗訴，雖尚不是終局判決，但他感謝司法，作出了這個公正的判決。

而除了楊蕙如以及謝長廷，要為蘇啟誠冤死案負責的，還有蔡適應；羅志強指出，當初蔡適應第一個跳出來帶風向，痛批大阪處「神經慢半拍」、「該負責任」，引導綠媒、網軍全面追殺蘇啟誠，更造成蘇以死明志。

羅智強表示，他特別點名蔡適應，「你要不要出來向蘇啟誠的在天之靈說聲抱歉？」而羅是基隆子弟，也請求基隆的鄉親評評理，蔡適應這樣的作為對得起基隆敦厚鄉親的付託嗎？

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